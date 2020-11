Quién es el funcionario amigo íntimo del ministro Rivera que recibe una casa

Gran malestar se generó luego de que El Aconquija diera a conocer que le daban una casa a un funcionario de Desarrollo Social. Se trata de Javier Marchetti, el mismo fue designado el año pasado como director en el ministerio que conduce Marcelo Rivera. Marchetti llegó a funcionario únicamente por ser íntimo del ministro porque al trabajo lo hacen los empleados. Como premio, el Director de Familia recibe hoy una casa nueva en Valle Chico esta tarde.



Marchetti consiguió el puesto de Director de Familia por la amistad con el ministro Rivera, porque como el mismo funcionario lo admite –abiertamente- desconoce en absoluto toda la temática y logística de la Dirección que supuestamente conduce. No es raro, en Acción Social está la mujer de Rivera. En Diputados había un Director de Informática que no sabía de dónde se prendía la computadora. Y así, el amiguismo y el compromiso político se van imponiendo al mérito y el conocimiento.



Quien lleva desde hace años la gestión en Familia en Desarrollo Social es una empleada (que se llama Marcela) con muchos años de antigüedad que, tanto a éste, como al anterior director (Molina), le hacía, y sigue haciendo, el trabajo. Estos señores directores puestos a dedo por los mandamases de turno no cumplen ni el horario, se pierden semanas de la Dirección y encima cuando aparecen mal tratan al público como sucedió con María Rivero del comedor Gauchito Gil.



La dirigente María Rivero notó irregularidades y quiso denunciarlo en el mismo ministerio. María Argerich (funcionaria hija del ex diputado Hugo Argerich, hoy en el TC) le cerró la puerta en la cara y la bloqueó en el teléfono, Argelia Torres de Acción Social la pateó para otro lado, y, no se le ocurrió mejor idea a Marchetti (que justo había ido a trabajar ese día) que motivarla para que se queme a los bonzo, le dijo que se prenda fuego, que no iba a remediar nada, y que solo sería una menos.



“Dcto DSyD Nº 271 con fecha 9 de diciembre de 2019- Desarrollo Social y Deportes- Desígnase en el cargo de Director de Pro Familia, de la Dirección Provincial de Programas Alimentarios, Área de la Secretaría de Inclusión y Economía Popular, a Héctor Javier Marchetti, DNI 27. 196. 573”, se lee en el documento publicado en el Boletín Oficial. Hoy, aparte de este regalo de funcionario cuya materia desconoce totalmente, Marchetti recibirá otro premio a su obsecuencia, una casa en Valle Chico. ¡Felicitaciones!



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija