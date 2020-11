Valle Viejo: Susana Zenteno le otorgó un presupuesto de $18 millones a su marido

(Por Diego Nofal) La municipalidad de Valle Viejo parece ser el centro de los conflictos comunales de Catamarca. Esta vez fueron los empleados del Concejo Deliberante los que se manifestaron frente al edificio del órgano legislativo para protestar contra Presupuesto 2021 que la jefa comunal, Susana Zenteno, les envió a los ediles. Los mismos concejales ya se habían manifestado en contra de la ordenanza y señalaron varios puntos álgidos.

Los empleados del Concejo señalaron que con la ordenanza presupuestaria “se ha violado la autonomía de poderes estipulada en la Carta Orgánica”. Los ediles de la oposición se opusieron a nivel mediático y en el recinto. Fijaron un presupuesto para la Concejo de $95 millones, una suma superior a la que había propuesto la intendenta. Además enviaron el proyecto del municipio a comisión y cuestionaron que la Secretaría Privada a cargo de Fernando Ravetti, marido de la intendenta Susana Zenteno, tenga un injustificable presupuesto de 18 millones de pesos.

“No se está respetando la división de poderes y no contempla mejoras salariales para los trabajadores, ni una proyección inflacionaria. La intendenta ha pretendido fijar el presupuesto del CD cuando son poderes distintos, una vez más no respeta la división”, señaló el delegado de ATE, Rubén Luna, en una nota que reprodujo El Ancasti. Recordemos que esta observación ya había sido hecha por los opositores en el Congreso.

“El proyecto del Ejecutivo tiene que ser replanteado porque así como está no lo vamos a aprobar. Hay cuestiones que se deben aclarar, como el de pasar de 530 millones a 1.221 millones el plan de obras públicas. Creo que tiene que fundamentar bien para que los ciudadanos sepan qué van a hacer con los fondos públicos”, señaló Alberto Barrionuevo, uno de los que analizó el proyecto antes de enviarlo a comisión.

Por su parte el concejal Javier Espinoza apuntó contra la intendenta por fijar un presupuesto de $18 millones solo para la Secretaría Privada que está a cargo de su esposo. “A su marido no le voy a dar $18 millones. Si lo repartimos en 1.700 empleados de la Municipalidad, tendrían todos un bono de $10.000. ¿Por qué ese presupuesto no va a Salud? Sepa que no le vamos a dar eso, es un disparate”, aseguró.