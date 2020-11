Belu Lucius se cansó de las burlas que recibe en las redes cada vez que aparece en Masterchef

Belu Lucius viene del palo de las redes, pero al parecer las burlas malintencionadas todavía le afectan e hizo su descargo, ya que cada vez que aparece en el programa MasterChef es tendencia, sobre todo en Twitter y al a parecer, siempre por el mismo motivo. A tal punto que la situación llegó a cansar a la participante que se despachó contra los “valientes cibernéticos que opinan detrás de un monitor o un celular”:

“Mis ojos cada vez que hay una gala, son tendencia en twitter porque me dicen que tengo ojos de huevo, que seguramente tengo tiroides, que se me van a salir los ojos. Yo soy así, no vine al mundo a agradarle a nadie”, aseguró la instagramer en diálogo con el programa radial Agarrate Catalina. Cansada de las agresiones, afirmó que esto no viene de ahora, lo sufrió durante toda su vida, aún cuando era niña.

El bullyng es algo bastante serio, Belu contó lo mal que la pasaba en su infancia, sobre todo en la edad escolar, edad que sentía gran rechazo por parte de sus compañeritas de colegio y por parte de los padres. Lo que quizás a otros le parecía gracioso a ella la lastimaba “Desde el jardín se me apartaba porque era la grandota, no saltaba la soga porque era la grandota, no jugaba el elástico con las otras nenas porque era la grandota”, contó la participante de Masterchef.

En un momento la entrevista comenzó a distenderse y contó lo que sintió cuando ingresó al programa, le pedía fotos y autógrafos a todos los que veía por televisión y había llegado a admirar, incrédula quizá de la proximidad que tenía con sus ídolos: “Yo quería sacar la lapicera y pedir autógrafos a la vieja escuela, yo estaba ahí con Iliana Calabró que siempre la vi en la tele, Patricia Sosa que canta un tema y se me pone la piel de gallina, Boy Olmi, el Turco, con todo lo que significó para el deporte, el Polaco que canto sus canciones en el boliche y tantos otros”.

Finalizando la entrevista, la influencer fue consultada sobre quién piensa que ganará el certámen. Quizá respondió desde el corazón, cómo una expresión de deseo: “Para mí va a ganar Claudia Villafañe, tiene todo lo que se necesita para poder quedarse con la competencia, es lo que deseo, pero va más allá de un deseo personal, para mí Claudia se merece ser la campeona sin lugar a dudas”, concluyó.