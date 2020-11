“Estuve cerca de la muerte”: Freddy Villareal contó como vivió su internación cuando fue COVID positivo

Freddy Villarreal fue COVID positivo y la pasó muy mal. Al principio no parecía nada tan grave, pero al correr de los días, tuvo momentos muy complicados durante su contagio y llegó a estar internado y con respirador artificial en una clínica del opulento barrio Belgrano, en Capital Federal. Pasó ese momento y el ex Videomatch se encuentra totalmente recuperado, en su casa y hasta se dio tiempo de charlar con Jorge Rial y su equipo en el programa de la tarde.

El humorista fue invitado por el conductor y desde su domicilio, contó como fue el proceso y cómo se siente ahora: “Este es un COVID que te puede agarrar tenue, asintomático o te puede llevar a negociar y ver que puede hacer con vos, hace una semana y medio hablé con el médico y le pregunté que posibilidades de vida tenía y me respondió que cincuenta y cincuenta, sobre todo cuando estuve en terapia, la muerte me quiere alcanzar pero no puede”.

Sorprendido con las declaraciones de Villareal, el conductor de Intrusos preguntó si alguna vez se había sentido cerca de la muerte y si fue eso lo que le llevó a preguntarle al médico sobre el porcentaje posibilidades de vida que tenía: “Estuve once días con fiebre delirante y casi cuatro sin poder dormir. Estoy volviendo a vivir, siento que se incorporó una misión más a mi vida. La muerte me quiere alcanzar pero no puede. Ahora estoy de vuelta en casa con mi familia y con trabajo. Esta es una enfermedad solitaria, y hay muy poco contacto humano”, precisó.

Entre tanto drama y malos momentos, el comediante todavía cuenta lo sucedido con una pizca de humor, pero sin alejarse de la realidad: ” “Esto es para un sketch. Pero vino un plomero a casa y los dos chupamos la misma manguerita. Se me rompió el hidromasaje, me empezó a perder agua por el techo de la cocina. Entonces, cuando vinieron desconectaron el hidromotor que tiene una manguerita que es de pulsación de aire. Le dije que tenían que volver porque cuando soplaba la manguerita arrancaba el motor, vino, sopló y se fue al baño a tocar el botón. A los tres días me llamó y me dijo que no podía volver a casa porque tenía covid”, expresó.

Uno de los puntos más importantes de la entrevista, fue cuando el actor reconoció que quizás lo había subestimado al virus: “La subestimé un poco, sobre todo con el tema del protocolo, este mensaje le quiero dar aquellas personas que todavía piensan que esto es mentira o es una conspiración, yo hasta tenía ganas de contagiarme con la idea que sea tenue, pero me agarró feísimo y les puedo asegurar que es horrible, no se lo deseo a nadie, concluyó Freddy ante la atenta escucha de todo el estudio.