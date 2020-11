Florencia Peña: “Que alguien viniera y me tocara lo tenía naturalizado”

A días del gran estreno de su programa por la pantalla chica, Florencia Peña habló con el programa de radio Agarrate Catalina, contó sobre el gran momento profesional que está pasando y lo bien que se siente de haber sido tenida en cuenta por Telefe para este proyecto tan importante: “Cuando renuncié al Bailando, que no se sabía si iba a haber y después apareció al mes esta propuesta de Telefe, no tenía ganas de hacer tele, y al final no pude decir que no”, expresó.

Orgullosa de su equipo, no dudó en desparramar halagos hacia todos lados y no esquivo a las preguntas cuando se le consultó si estaba en condiciones de adelantar un poco lo que se viene: “Es un equipazo, estuvimos haciendo unos ensayos técnicos para ir probando todo y puliendo detalles, a algunos los conozco mucho, a otros no tanto. Telefé apostó a un programa que no sea estático, tenemos living, cocina, camarín”.

En otro orden, en un momento de la entrevista Flor habló sobre algunas situaciones que le tocó vivir cuando era más chica: “Nosotros no sabíamos lo que era el bullying, a mí me gastaban, o pasaba por los recreos y hablaban mal delante mío y yo era chica. Cuando era La Pechocha, había una distinción por esas tetas que yo tenía, estaba hasta naturalizado que alguien viniera y me tocara las tetas, ahora miro para atrás y digo qué horror”.

Además la conductora estrella de Telefé, dio gracias que los tiempos cambiaron, que nada es igual que antes y muchas cosas que en un pasado se lo tomaba naturalmente ya no se lo ve la misma manera: “Yo me reconozco como una mujer fuerte y eso a mí no me marcó, pero a otras mujeres sí las marca. Lo bueno de este momento es que pudimos desnaturalizar lo que no estaba bueno que sucediera. Yo de hecho lo tomaba con gracia”, agregó.

En un momento de su vida, no hace tanto tiempo, la comediante no la pasó muy bien, se había viralizado un video intimo de ella con su pareja, los conductores del programa radial le consultaron cómo salió adelante luego de esa situación, a lo Peña contestó “Incluso cuando fue lo del video, que no fue hace tantos años, sentía que lo tenía que transformar en humor y así lo hice, lo tomé natural y creo que fue una decisión acertada”.