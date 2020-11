Gianinna Maradona promete llevar a la justicia a Rodrigo Lussich

Desde el minuto cero de la internación de Diego Maradona, todo el mundo habla y opina. No solo sobre la relación del Astro con su mujer, su ex, sus hijos, sino también sobre su vínculo con las drogas. Se dice todo lo que se pueda decir y más, pero al parecer hay algo que dijo el panelista del programa Intrusos Rodrigo Lussich que no lo gusto nada a Gianinna Maradona, que ya venía muy enojada y enemistada con algunos periodistas, pero esta vez, amenazó con ir a la justicia.

Hace solo un par de días la hija del astro pedía piedad a los medios en las redes sociales, molesta con la reacción y el maltrato, que según ella, sufrió por parte de algunos periodistas al llegar al hospital de Olivos a visitar a su papá, que hasta ese momento tenía pronóstico reservado. Había hecho su descargo en su cuenta de Instagram: “Periodistas, déjenme en paz, déjenme ser hija, por favor se los pido, lo que hacen es acoso, mi cara va a ser siempre la misma y jamás voy a decirles ni a”.

Ofuscada por el acoso, continuó su descargo: “Dejen de golpear la camioneta y ponerse en frente, porque después dirán que soy la culpable cuando los pise, por favor, empaticen, sus derechos terminan donde comienzan los míos”, manifestaba en sus redes sociales a través de una imagen negra con letras grandes, por si alguien no llegaba a leer. Pasaron solo unas horas de aquel pedido y Giannina volvió a expresarse, esta vez con un tono más duro y hasta amenazante:

“Es lo único que voy aclararte porque te acabo de escuchar, sos mala leche, no hay otra. ¡Te informaron todo mal, flaco! Vas a tener que justificar todo lo que dijiste en la Justicia. Afirmaste algo sobre mi persona que NO. Y tengo cómo comprobártelo!”, sentenció la hija de Diego en su cuenta de Twitter, sin aclarar puntualmente a qué comentario del periodista se refería.

El panelista no se quedó callado, salió al cruce sin dudarlo y pidió que lo dejen cenar tranquilo : “Juuusto yo dije algo que no es cierto? Entre todos los que hablan? Y todo lo que dicen? Dale!!! Cómo les gusta meter a la Justicia cuando se dice algo que no les gusta. En tal caso se aclara y se arregla. Pero les encanta meter a la Justicia. Dejame cenar”, apuntó Rodrigo en su cuenta de Twitter sin aclarar a que comentario se refería la hija del Diez.