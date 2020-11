Gladys La Bomba y Tyago Griffo la rompieron en el cantando 2020

Llegó una noche más de duelos en el Bailando 2020, fue el segundo de la noche y uno de los más polémicos y comentados al terminar la jornada. Gladys La Bomba Tucumana y hijo Tyago Griffo se enfrentaban a Lizardo Ponce y Anto Cirillo, que eligieron la conocida canción del la banda Airbag, “Solo Aquí”. Del otro lado, la canción interpretada por el dueto tucumano fue Persiana americana, rindiendo tributo a la legendaria banda Soda Stereo de Gustavo Cerati.

Apenas terminó dicho duelo la cantante tucumana rompió en llanto, :”¿Que les pasó chicos?”, preguntó preocupado el conductor del programa que no entendía lo que estaba sucediendo. “La verdad que estar de este lado, yo que soy una artista reconocida y popular, me sensibiliza un montón, es cómo si estuviera aquí Moria o Nacha, o Karina”, contrastaba entre lagrimas la popular artista norteña, antes de escuchar la devolución del jurado.

“Es hermoso que te pase esto, tenés cuarenta años de carrera y seguís sintiendo nervios y te ponés mal, tenés presión, eso es la pasión que tenés por todo esto”, agregó Ángel de Brito que era interrumpido por la interprete de “la pollera amarilla: “Profe te amo con toda mi alma, sos todo para mí”, comenzó con los agradecimientos antes de escuchar la devolución, a lo que tuvo que intervenir de nuevo el conductor del programa: “No te apures, no te apures, que todavía no sabemos que va a decidir el jurado”, concluía De Brito para dar lugar a la devolución de Oscar Mediavilla.

La pareja de Patricia Sosa fue claro: “Por la interpretación, por la garra, por el caminar y porque me parece que estuvieron mejor, elijo a la pareja número dos ( Gladys y Tyago)”, la segunda devolución fue de Moria: “Quiero decirles a ambas parejas que estuvieron bien, en realidad ambas parejas no, la pareja número uno me provocó contaminación auditiva, no me llegó y no me gustó para nada. En cuanto a Tucumansk Bumben ( La Bomba Tucumana en Noruego, según Moria), estuvieron impresionante, divinos y formidables.

Llegó el momento de Flavio, que fue el único que puso un poco de equilibrio, quizás se sensibilizó un poco con Lizardo y los palos que le estaban tirando y le dió un punto de aliento a la pareja de número uno, poniéndole un poco de suspenso al certamen antes de llegar al último voto. Nacha Guevara fue la responsable de definir y no dudo: “Tyago estuviste fantástico, a Gladys no hay nada que decirle, tenés cuarenta años arriba del escenario, estuvieron formidables.