Jorge Rial le pegó duro a Diego Maradona en su programa

Diego Maradona no deja de ser noticia en estos últimos días, y es que la salud del diez preocupa a todos. El diagnóstico médico fue que presenta un hematoma subdural y debe ser intervenido. Es sabido que cualquier cosa que haga o le pase a mejor de todos los tiempos es noticia y todos quieren opinar. Jorge Rial no fue la excepción y en el programa de la tarde, realizó duras declaraciones sobre el estado de salud del ex de Boca.

“Estamos conociendo finalmente al verdadero Maradona, al que todos cubrían, Maradona no se poda dar el lujo como cualquiera de nosotros de pasar por un periodo de tristeza, de depresión, de estar en una cama, de tener problemas; ahora conocemos al verdadero Maradona y decimos ¿Cómo puede ser Maradona un maníaco depresivo, cómo puede ser que Maradona balbucea ?. Nos hacían creer que los problemas eran solo el no ver a sus hijas”, afirmaba el conductor de intrusos.

Además recordó un episodio en el que el Maradona había ido al programa de Susana a los pocos días de haber sufrido un paro cardíaco: “El problema de Diego era mucho más profundo de lo que se creía, todos pensaban que estábamos en presencia de un super héroe, pero ahora vemos a un Diego vulnerable, basta del super héroe, basta del tipo que sale cinco días después de sufrir un paro en el programa de Susana Gimenez” reclamó contundente Rial.

Y cuando parecía que no podía ser más contundente con sus declaraciones, el conductor de América fue por más: “Chicos, no nos olvidemos que es un señor que se metió toda la cocaína del mundo adentro. No nos olvidemos, eso se paga de una u otra forma y tarde o temprano el cuerpo te saca factura. Se puso todo lo que pudo en una vida que eligió él. Nos hacían creer que era la vida del súper héroe y en realidad no lo era”.

Débora D’Amato interrumpió al conductor : “Los únicos que le han dicho que no son los que se han tenido que alejar”. Antes de dejarla seguir, Jorge disparó: “¿Habrán sido tan estrictos a la hora de decirle que no?”.”¿Cómo hacés par decirle que no?“, preguntó la panelista. Por lo que el presentador acotó: “¿Cómo hacés? ¡Dale! Pegale una piña y bajale los dientes”, sentenció contundente el presentador.