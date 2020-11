Martín Baclini se cruzó feo con el jurado del Bailando 2020

Tras perder contra Charlotte Caniggia en el super duelo, Matín Baclini quedó caliente y no tuvo pelos en la lengua para decir lo que pensaba, arengado por la Laurita Fernandez, que lo motivaba a decir lo que sentía en ese momento: “A ver, vale estar caliente, es lógico que estés así, esto es una competencia y uno quiere ganar y no tiene nada de malo eso, usalo a favor Martín, ahora en la final dalo todo”.

“No sí, sí, cuando competimos con artistas que son profesionales, contra los números uno, contra los que la rompen, nos dicen, la rompiste y todo pero ganan los otros; cuando competimos con alguien que está en igualdad de condiciones resulta que son mejor ellos que nosotros”, apuntaba directamente contra el jurado el ex de Cinthia Fernandez. Su pareja en el certamen trató de apaciguar las aguas inmediatamente:

“Creo que entramos hace poco y el no tiene nada que ver con este mundo y por ahí no entendemos lo que pasó, sentimos que salió bien, esperábamos un voto de confianza porque no nos queremos ir, nos queremos quedar, yo me quiero quedar”, comentaba nerviosa Jéssica Abouchain, que era interrumpida por Flavio Mendoza: “¿Perdón, te faltamos el respeto alguna vez nosotros?, le consultó el bailarín al enojado participante.

“No, no, por Dios, jamás me faltaron el respeto, sino te lo diría, lo único que veo es que cada vez que enfrentamos a alguien que es Maradona, somos los mejores, pero no nos alcanza, y ahora que enfrentamos a alguien que supuestamente está de igual a igual con nosotros, resupta que no hicimos la mejor gala y no nos alcanza”, enojado reclamaba la pareja de Jessica en el Bailando. Inmediatamente tomó la posta Moria Casán:

“Entonces no sos tan amigo de Charlotte que te da bronca que te ganó ella?, aquí son iguales todos, se aclara que una figura consagrada puede ir al duelo con alguien que no canta y perder, esto es así”, disparó la One, que fue nuevamente interrumpida por Flavio: “Vos tenés que estar agradecido de estar acá, vos no sos un artista, si no tenés ganas de estar podés darle lugar a un artista que necesite trabajar”, concluyó el productor, dejando callado al participante.