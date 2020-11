Fantino sorprendido por las secuelas que le dejó el COVID

Hace casi cuatro meses Alejandro Fantino recibía la noticia de ser un paciente positivo de Corona Virus. Inmediatamente el conductor salía al aire desde su casa para dar tranquilidad al publico, familiares y allegados : ” La verdad estoy bien, anoche sentí un poco de ardor en la garganta y un dolor de cabeza, hablé a mi médico y me dijo de debía hacerme la prueba. Sí, dio positivo pero yo me siento más que bien, solo tuve pequeños síntomas así que espero recuperarme pronto”.

Pasaron más de tres meses del alta y Ale habló a un amigo para hacer un poco de deporte. Como es de publico conocimiento a “Fanta” le gusta jugar al tenis, pero en aquel partido el conductor se asustó: “Esta semana se van a cumplir tres meses de mi recuperación. La verdad que no me hice estudios cuando terminé. No me hice estudios cardíacos ni nada. Volví a hacer deporte al mes y medio, de a poquito. A caminar, trotar. Y después empecé a jugar al tenis”, comenzó contando en su programa.

Prosiguió contando todo lo sucedido con lujos de detalles, fiel a su estilo, captando la total atención de todos los presentes en el piso: “La sensación de ahogo que tenés aeróbicamente cuando metés dos piques… Me pasó hoy, no lo había sentido nunca. Estaba jugando con un amigo y me tuve que arrodillar en la cancha, no me podía levantar. No me había pasado nunca en mi vida y juego al tenis desde que tengo 6 años”.

Con su rostro asustado y desconcertado por lo sucedido, contó que no podía recuperarse: “Tuve que dejar la raqueta en el piso, me arrodillé porque no podía más y estuve un rato así porque no me entraba el aire en el pecho. Me ardía el pecho y no me entraba el aire”, contó preocupado lo que vivió.

“La verdad no me imaginaba que esto era así, yo fui prácticamente asintomático, me di cuenta en el momento que quise hacer deportes que algo no estaba bien, pero hay que contarles a las personas que esto no es así no más es algo que te deja secuelas y que todavía no se ni se sabe si son o no son reversibles, estoy asustado de verdad” concluía el conductor que le dedico gran parte del programa a concientizar sobre el tema.