Inmunes al covid-19: Festejaron cumpleaños en una posta sanitaria

En San José, Santa María, están convencidos de que jamás los alcanzará el coronavirus. Según la denuncia de los vecinos en El Aconquija, en una posta sanitaria se llevó a cabo un cumpleaños. Reclaman que así como hubo infractores que cayeron presos, se tendría que haber procedido de la misma manera con médicos y enfermeras que decidieron agasajar a la cumpleañera nada más y nada menos que en la posta sanitaria. ¿El COE sabe? ¿El intendente? ¿El comisario?

Cuanto más nos adentramos al interior, más da la impresión de que reina la impunidad y que “vale todo”. Los amigos del intendente se sienten impunes. Si los funcionarios de los jefes comunales festejan y lo hacen con recursos del Estado por qué no podrían los vecinos comunes festejar. La idea o ese razonamiento de permitirse quebrantar las normas porque otros lo hacen pueden acarrear consecuencias comunitarias graves tratándose de una pandemia.

La policía no da abasto para estar en los controles de rutas y también en las fiestas particulares. Según el gobernador Raúl Jalil, un sector de la sociedad aún no entiende y en la trasgresión se disparan los casos de covid-19, como sucedió después de los festejos por el Día de Madre, siempre de acuerdo a la versión oficial. También es cierto que la propia clase política e incluso de los poderes Judicial y Legislativo dieron la “nota negra” por violación a la cuarentena.

El problema con esta posta sanitaria que queda en una localidad llamada Entre Ríos, en San José, Santa María, es que cuando se vuelve a la normalidad de la atención, el lugar se abre a los vecinos o la gente debe ir para ser asistida sanitariamente. Resulta increíble que una porción de la comunidad no comprenda que estamos en medio de una pandemia que no tiene vacuna, pero más increíble es que personal de salud no lo entienda.

¿Acaso los integrantes del COE de San José desconocían esta juntada de enfermeras? ¿El comisario tampoco tenía idea? Porque una cosa es la reunión y otra el desconocimiento o la vista gorda de las autoridades que deben velar porque estas situaciones no sucedan o no se repitan. Como dijimos al principio, parece que todo es politiquería, ser amigo del funcionario de turno, dejar pasar para no perder votos. Todo lo contrario a hacer bien las cosas para que el coronavirus no ingrese o no se multiplique entre los vecinos.