“La de las fotos en la fiesta clandestina no es mi hija”: Yanina Latorre negó que Lola haya participado de la fiesta ilegal

Hace unos días se viralizaron algunas imágenes que comprometen a Lola Latorre. En las mismas se podía observar a la hija de “Gambetita” participando de una fiesta clandestina, violando de esta manera el confinamiento y la prohibición que rige en el país para realizar este tipo de reuniones, que desde el mes de abril son consideradas ilegales. La que no tuvo piedad y salió al cruce fue Chalotte Caniggia, que pidió a la producción que la echen, como hicieron con Pablito Ruiz. Luego de la nota con la hija de Claudio Paul, la que no dudo en salir a defenderla fue Yanina Latorre:

“Primero quiero decir una cosa. Yo ya expliqué, mi hija ya explicó, lo demás se hace en la Justicia, Lola tiene un abogado. No hay audio Charlotte, la foto no es Lola, no es que estoy mintiendo, que es alguien que podría ser. Es alguien que agarró en un Tik Tok una foto de una chica en una fiesta todos disfrazados de Halloween, una chica de pelo largo que no es Lola. Si quieren vayan a un perito y la traigo a Lola. No es Lola, si no lo diría”, arrancó Yanina.

Para poder disipar cualquier tipo de dudas, la esposa de Latorre, fue más allá: “No es Lola, lo juro por mis hijos que no es”. Interrumpió De Brito para decir que no había visto todas las fotos: “Yo la verdad que la única imagen que vi fue la de la chica en la ruta y la otra grupal”, antes de terminar lo interrumpió nuevamente Yanina: “De verdad chicos, juro que esa que se ve en las imágenes no es Lola, por Dios, es mi hija, la conozco”

Un poco convencido después de las declaraciones de la panelista, Ángel trató de mostrar un poco de empatía: “La verdad, para mí no se parece a Lola, vi varias veces la foto y no se parece”. Su compañera volvió a tomar la posta y en tono fuerte, repitió: “A ver chicos, no es que no se parece, no es mi hija la de las fotos, como se va a parecer si no es, mucho más grandota. Sabes por qué sacan que es Lola, primero porque es una foto ahí grupal, de esa gente no conozco a nadie”, analizó Yanina.

Cuando la charla se estaba poniedo un poco más tensa, Yanina fue insistente: “Porque Lola tiene una chaqueta plateada en su Instagram, y aparte, no es Lola. Están publicando fotos de gente desconocida, en donde no se puede ver ni una persona pública, yo te aseguro que estoy diciendo la verdad, yo no miento, si no fuera verdad lo que te digo no estaría tan tranquila”, disparó Yanina por si todavía queda alguna duda.