“Pensé que me Habían matado”: Florencia Peña en su debut dijo algunos comentarios que dejaron a más de uno sorprendido

A mediados del mes de marzo se anunciaba con bombos y platillos que Florencia Peña hacía su paso a Telefé. Muchos medios lo titulaban como la contratación del año. Se dio una espera muy larga hasta que llegó el momento de su debut tan esperado como conductora principal en el canal de las pelotas. El día fue hoy y la actriz estuvo exaltada durante todo el programa y en varias oportunidades lanzó algunos chistes picantes que dejó a más de uno abriendo al boca.

“Flor de equipo” es el nombre del programa que conduce la actriz, se lo podrá ver de lunes a viernes desde las 11:30 de la mañana por Telefé. “Estoy muy contenta y la verdad que me da mucho orgullo que un canal tan importante haya pensado en mí, Telefé es mi casa, esto es algo nuevo para mí, la verdad tengo un poco de miedo pero espero estar a la altura de las circunstancias y no defraudarlos”, decía Flor en una entrevista días después de darse a conocer la noticia.

Después de ocho meses empezó el programa, con música a tope, Florencia hizo su aparición entre aplausos y gritos, no demoró en tirar su primer comentario, fiel a su estilo: “Muchas gracias a todos, gracias a los que hicieron posible que pueda estar aquí, gracias a todos los que me llamaron para felicitarme y gracias en especial a todos los que me mandaron Flores, chicos, son tantas que cuando llegué vi todo esto y dije: me están velando, pensé que me habían matado”, disparaba entre las risas de sus compañeros.

La conductora se mostró muy cómoda en su nuevo rol, se vio un equipo aceitado y con una energía siempre arriba. Seguramente por la cucaracha le informaban las mediciones de audiencia. Se estaban convirtiendo en los lideres de esa franja horaria superando con cierta comodidad a sus principales competidores de Los Angeles de La Mañana, que conduce Angel de Brito por canal 13.

El nuevo programa estrella de Telefé sorprendió a muchos y es que en algunos momentos superaba por más de cuatro puntos a la competencia. Es de esperar que un programa tenga una audiencia más elevada al comenzar. La curiosidad, lo nuevo, lo innovador llama la atención, por eso mismo habrá que ver como sigue midiendo Florencia y su equipo en los próximos programas. Desde ya, dejaron la vara alta y las expectativas son grandes.