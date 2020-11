Susana Giménez publicó una foto en Instagram y sus seguidores no le perdonaron

La pandemia no es escusa para la Susana Giménez, la Diva continúa activa en sus redes sociales. El día de ayer publicó una imagen en su cuenta de Instagram de una antigua producción que había realizado para una revista. Sus seguidores no se la dejaron pasar. Inmediatamente llegó la cataratas de comentarios referidos a los retoques que había sufrido la publicación. Pareciera ser se le fue un poco la mano con el photoshop.

En la imagen, se puede apreciar a Su, acostada boca abajo en la arena, muy relajada, con su rostro reposando sobre su mano y mirando fijamente a la cámara, como solo ella lo sabe hacer. Unos anteojos de sol marco dorados acompañan su atuendo del mismo tono. Con su otra mano sostiene una bebida, que a simple vista parece deliciosa. De fondo se puede observar la sombra de una palmera que no llega a tapar su cuerpo.

La rubia aprovechó para dar algunos consejos a los internautas con respecto al sol. En la descripción de la photoshopeada imagen escribió: “La verdad es que hace años que dejé de tirarme horas al sol, es peligroso para la piel y, además, ya no se usa estar tan quemada”, señaló, dejando en claro que no solo lo dejó de hacer por una cuestión de salud, sino porque ya no se usa o pasó de moda estar bronceada.

En el mismo posteo cuenta que la foto no es espontanea, sino que fue una producción que hizo para la revista “Susana”, además se sinceró diciendo que es una de sus fotos favoritas. La reina de los teléfonos, cuenta que solo toma sol unos pocos minutos por día y que más que nada lo hace por salud: “Eso sí, todas las tardes, después de las 5, me pongo protector y me siento 15 minutos a leer al sol. Ahora más que nunca tenemos que hacerlo porque es importante para que el cuerpo fije la vitamina D. Un nutriente necesario para mantener las defensas altas”, sostuvo.

A pesar de los tips sobre el cuidado personal que trató de exponer la conductora, los comentarios fueron orientados por otro lado: “¡Photoshop excelente!”, “Che, yo te amo Su, pero mucho Photoshop , se fue un poco la mano, no pareces vos”, “¡Mucho, o más bien muchisimo Photoshop Su!”, “¿Sos vos?”, “Dios mío. Es demasiado ya. No es Susana”, “¡Cuánto filtro! Te quiero Su, pero se pasaron de filtro y se nota mucho”, “¿Quién es? ¿Wanda Nara?, comentarios por el estilo fueron la constante de sus fans en Instagram