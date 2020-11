Andalgalá también quiere “hacerse las lolas”

Sabiendo que son meses críticos y la demanda de agua que hay en Andalgalá se precisa de la colaboración entre instituciones para llevar a cabo los trabajos antes de que apriete más el sol. El punto es que se desbarra una pileta por parte del Ministerio de Agua, Energía y Medio Ambiente de la Provincia (AYSA de Andalgala) y el compromiso era que el municipio a cargo del intendente Eduardo Córdoba preste algunos camiones pero los mismos se encuentran abocados a remodelar la plaza. Sin duda el resultado será, hermoso paseo público pero sin el vital elemento en las casas.

Todos los recursos y vehículos de la comuna de Andalgala se encuentran colaborando con el embellecimiento de la Plaza 9 de Julio como si el problema central fuera solo un problema estético de la otrora Perla del Oeste, el trabajo en las piletas de La Aguada es superfluo. Salvando las diferencias, es como si un paciente tuviera que operarse urgente de apendicitis y solo pensara en hacerse las lolas. En un caso tiene que ver con la supervivencia y en otra con la imagen.

Es que llegó la “moda” de las plazas y Andalgalá no quiere quedarse atrás. Es una de las últimas en someterse al bisturí pero no pierde las esperanzas de ser más bellas que las vecinas. Como sabemos, SFVC, Santa María, Tinogasta, Valle Viejo, San José, Fiambalá, por nombrar alguna de las localidades coquetas hicieron o también están en plena reconstrucción con las mismas falencias. Debería pregonarse el “turismo sin agua” o “a secas” en Catamarca, sería todo un desafío. Además de ser un atractivo auténtico sin necesidad de engañar a los turistas.

Los tiempos apremian y los funcionarios ya ven reflejada su figura en la fuente de agua de la nueva plaza, cual princesa salida de un cuento de hadas. La cirugía cuesta tan solo 23 millones de pesos pero lo vale. Es comprensible, si Usted tuviera una nariz enorme –aunque viviera en el desierto- seguro le gustaría tener la plata para pagar en dólares si hace falta la operación. Luego algunos hablarán mal pero sucede que envidian su nariz de Michael Jackson.

No hay agua en las casas pero que el glamour no se pierda. Tampoco hay agua para producir pero que el glamour no se pierda. No hay turismo pero que el glamour no se pierda. La estética es adictiva y compleja. En algunos casos desvirtúa en la anorexia social porque las comunidades se ven gordas cuando se les nota las costillas. Sin embargo, con este pequeño retoque haremos la diferencia, seremos famosos y firmaremos autógrafos. Todos nos preguntarán cómo hacemos para mantenernos tan lindos sin lo vital. Si somos reales o de fantasía.



Por Juan Carlos Andrada

Especial para El Aconquija