Gladys “la Bomba Tucumana” y una tremenda denuncia a su ex pareja

¡Bomba!, al parecer Gladys la “Bomba Tucumana” denunciaría a su ex por haberse quedado con varios bienes que le pertenece. Tomás Dante dio la noticia en el programa Nosotros a la Mañana, que se emite por El Trece :”Ultimo momento, siempre quise decir esto, último momento, ¿Ven esa foto? (imagen de Gladys con su novio), bueno, no va más. A Gladys la amamos con toda el alma. Parece ser que este muchacho le sustrajo el auto que compró ella”.

“Además del auto, parecería que le debe plata y además parte de una propiedad”. Inmediantamente fue interrumpido por el conductor del programa: “Para, no será que hicieron una división de bienes y quizás el auto le pertenece a él, puede existir esa posibilidad”. A lo que Dante respondió: “No ellos nunca estuvieron casados, de todas maneras me gustaría que escuchemos sus palabras, tengo el audio aquí, la escuchemos”

“Mirá estoy esperando hasta el jueves, que es la promesa que me lo devolverá, él tiene un auto mío, lo tiene y se anda paseando con su novia de aquí para allá. Él tiene un auto mío, que yo lo compré para que sea usado para mi mamá, yo lo compré con el esfuerzo y fruto de mi trabajo, toda mi familia estuvo enferma con COVID y no pudieron buscarlo durante todo este tiempo por ese tema y ahora necesito que me lo devuelva”.

“El que está a cargo del auto es mi hermano y no pudo buscarlo por el tema del COVID, falleció un tío mío durante este tiempo y se complico ir a buscarlo, lo llamo por teléfono y me maltrata, pero de todas formas le estoy dando la opción que lo devuelva y no vaya preso, solo quiero me lo devuelva para no ir por más, así que básicamente eso es todo amigo, te voy a mantener informado porque necesito la ayuda de ustedes”, decía antes de finalizar el audio privado que le envió a Tomás Dente.

“Soy una mujer que toda la vida laburé, ahora me siento estafada, usada, todo lo que tengo me lo gané laburando, todo lo que hice en mi vida es laburar, siento que esto es muy injusto”, decía la cantante. El panelista agregó ” Lo que siento es que ella no solo se siente estafada desde lo económico, sino como mujer, de todas maneras me voy a tratar de comunicar con Sebastián ( el ex novio de Gladys) para escuchar también su versión”, concluyó Dente.