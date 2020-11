Iliana Calabró contó intimidades de “Masterchef celebrity”

Tras su eliminación del certamen, con las sensaciones todavía calientes y los nervios intactos , Iliana Calabró fue invitada al programa Flor de Equipo, que se emite de lunes a viernes a las 11:30 por la pantalla de Telefé para hablar sobre su paso por Masterchef Celebrity. La vedette habló de todo un poco y entre halagos a sus ex compañeros y emociones, tiró algunas declaraciones que rozan la polémica.

La conductora del programa le peguntó si piensa en volver algún día al certamen, en el hipotético caso que haya un repechaje, a lo que la participante respondió: “Si hay repechaje obvio, voy. Hay que despuntar el vicio. Yo disfruto mucho cocinando e iría sin presión, total ya estuve afuera. Ahora iría a divertirme. No me sale armar estrategias, se pierde frescura y espontaneidad. Cuando me enojé, vi que pueteaba demasiado, y yo no soy así, de decir muchas malas palabras”, dijo.

Marcelo Polino se metió en la discusión y advirtió que si vuelve tendría también que competir contra sus ex compañeros: “Ojo, que en caso de volver vas a haber más frentes abiertos”, advirtió, a lo que Iliana respondió que a pesar de haber buena energía, el clima se va picando con el paso del los días y no es lo mismo que al principio: “Hay buena energía, pero la energía va cambiando. Yo sigo en el chat y veo algunas rispideces.”, remarcó.

Y siguió confesando: “Hay un antes y un después, en un principio era una cosa y después otra, de todas formas no me quejo, creo que es algo totalmente normal en un certamen en el que hay competencia, todos quieren ganar y pelean por lo suyo y por sus intereses, repito que para mí es algo logico sino, no estarían participando”, advirtió Iliana que era interrumpida por Vicky Xipolitakis: “Yo también estoy en el chat y no veo”, indicó la Griega e Iliana que le retrucó: “Pero vos no mirás, no escribís nunca, ni te enterás”.

El programa de Flor Peña en momentos logró picos de audiencia muy elevados, la visita de la más introvertida de los Calabró sumó bastante y los matices de la entrevista fueron muy interesantes. Hubo momentos para la emoción, para el recuerdo de su padre, recuerdos de algunos regalos que Juan Carlos le había hecho a su hija y además habló de su mamá, de la soledad que pasó en esta cuarentena y de sus proyectos a futuro.