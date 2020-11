Una confesión de Nacha Guevara a Ángel de Brito que no le gustó nada al conductor

Pasó una jornada más de unos de los programas más vistos de la televisión argentina. El Cantando 2020 siempre deja tela para cortar. Las previas entre los participantes y el jurado suelen ponerse picantes, pero en esta ocasión fue entre un miembro del jurado, Nacha Guevara y el conductor del exitoso programa, Ángel de Brito. Todo se fue dando en todo de broma, pero al parecer había algo más que el público no sabe y quedó entre ellos.

Luego de la presentación de Jey Mammon y Carla del Huerto, el conductor advirtió que el jurado se reía de algo, y preguntó pero nadie se atrevió a responderle, hasta que Nacha tomó la posta y antes de realizar la devolución a la pareja fue bastante sincera: “Nos estamos riendo de vos” y agregó además: “viste que feo que es, es muy feo”, sorprendido el conductor preguntó: “¿De mí se están riendo, de verdad?, a lo que la jurado volvió a responder contundente: ” Sí, de vos, ¿Viste que es feo?”.

Todo se dio en un tono distendido y relajado, Guevara lo quiso mostrar de esa manera, entre sonrisas respondía a De Brito lo que éste le consultaba. Pero los comentarios en las redes no tardaron en llegar y hacer conjeturas de una posible materia ´pendiente que había quedado entre ambos: “Bien Nacha, no se le achicó”, “Banco fuerte a Nacha, seguramente él se rió de ella antes y el le devolvió, me parece perfecto que le pague con la misma moneda”, entro otros fueron algunos de los comentarios.

En un clima ameno las chicanas y las bromas continuaron entre el jurado y el conductor: “No estamos borrachos, eh. Estamos sobrios, lo aclaramos por las dudas”, comentó Ángel, ante la charla que estaba en la delagada linea de lo divertido y lo incómodo. La actríz no dudó en aseverar sus palabras “Estamos bien, estupendos”, comentó Nacha. “Oscar Mediavilla te va a copiar el look y mañana viene rapadito”, agregó Laurita Fernández y el conductor cerró: “Me encantaría que se rape un poquito”.

Luego de este ida y vuelta, llegó el momento de puntuar a la pareja. Las risas del jurado quedó en interna, ninguno quiso hacerse cargo y blanquear el motivo: “Es algo que queda entre nosotros, no lo vamos a estar ventilando”, aseguró Nacha antes de dar su puntaje. Entre las risas complices de sus compañeros el programa siguió su curso normal. ¿Cual habrá sido el motivo de las carcajadas?