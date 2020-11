El lujoso Country en el que vivirá maradona después del alta

La salud del Diez tiene en vilo a todos sus seguidores, allegados y a los periodistas que tratan de seguir paso a paso su evolución. En el programa Intrusos, que conduce Jorge Rial, hablaron sobre las novedades del estado general de Diego Maradona. Además aportaron algunos datos referidos a la vida del del ídolo posterior a su interrelación.

Al parecer, se mudaría al Barrio Privado San Andrés, tema que preocuparía un poco a los vecinos recientes en el lujoso Country.

Adrián Pallares mencionó que al parecer a los vecinos no le gusto nada la idea: “Cómo todos sabemos Diego mueve gente, donde está Diego está la prensa. Los vecinos están buscando quien le alquilo la casa, ya que se imaginan que les cambiará la vida. Está probado, si recorremos todos los barrios en los que vivió Diego, sacando obviamente Devoto, en todos los barrios que vivió Diego le cambió la vida a todos y eso es lo que preocupa”

Además el panelista aseveró que sus hijas están unidas. En este momento complicado del Diez toda la familia está entusiasmada: “Las tres hermanas están unidas, la sangre nunca se convierte en agua. Las tres están detrás de un mismo objetivo y es la salud del padre, en este momento no hay lugar para diferencias y ellas lo saben. Lo bueno es que lo entendieron y tiran para el mismo lado, Aseveró Adrián antes de la intervención de Pablo Layús que se encontraba en un móvil esperando el alta del ex jugador.

“Los horarios que se tiraron para el alta ya pasaron dos. Primero decían a las 13 obviamente no fue, el de las 15, tampoco fue. Queda el las 18, vamos a ver que pasa. Falta que venga el Dr Luque para definir todo. La camioneta está lista para trasladar a Diego. Lo que pregunté es si se iba a ir en una ambulancia o en la camioneta, a lo que me respondieron que Diego se podía ir en lo que quiera. Diego si quiere se puede ir en un taxi si desea”.

“Todos estamos esperando el ok de Luque para ver que va a pasar. Lo que sí el movimiento de la prensa es tremendo, mucho más que días anteriores”, contaba el movilero que agregó: “Otra cosa, lo que me cuentan es que Diego está preocupado por Gimnasia, le interesa saber que sucede en el club de la plata”. Justo en ese momento llegaba el Dr Luque, que solo pedía que lo dejen pasar:”No puedo confirmar nada, solo quiero que me dejen pasar”, manifestaba médico antes de darle el alta.