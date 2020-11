Habló Julieta Antón, la bailarina atacada por un fans con un cuchillo

En el día de ayer un hombre, que la policía identificó como Sebastián Damián Villareal, atacó con un cuchillo a dos mujeres, Julieta Antón, quien dictaba clases de baile en un local del Barrio de Belgrano y a la dueña del lugar, Sofía Bovino, quién trató de frenar el ataque. Ambas mujeres terminaron internadas, fuera de peligro. “El joven de 30 años estaba obsesionado con Julieta. Ella le había pedido en un momento que dejara de filmarla pero él no le hacía caso”, manifestaron allegados.

En el programa de Ángel de Brito, “Los Ángeles de la Mañana”, la bailarina habló por primera vez después de lo sucedido: “¿Cuándo empezó toda esta historia?”, preguntó el presentador y ella le respondió : “Hace poquito. Es un alumno que empezó a tomar clases por Zoom…Nunca me imaginé que fuera capaz de hacer algo así. Él tenía actitudes de intensidad, yo le había llamado la atención porque noté que me filmaba, le pedí que deje de hacerlo”.

Ante el ataque, la joven fue defendida por la dueña del establecimiento, que trató de frenar al agresor hasta que pudo intervenir la policía. La bailarina destacó la actitud valiente de su amiga: “Prefiero no hablar mucho del tema, me pone un poco mal todo esto. Él iba a las clases dos horas antes, y ayer pasó lo mismo. Yo siempre lo noté raro, pero nunca me imaginé esto. Sofi fue mi ángel. Fue horrible”, afirmó movilizada aún por lo sucedido.

Julieta Antón fue parte del staff de bailarinas de Marcelo Tinelli y actualmente pertenece al grupo coreográfico de la reconocida cantante Tini Stoessel, quien se solidarizó con su bailarina y pidió justicia: “Juli, doy gracias a Dios que vos y Sofía estén a salvo de la violencia descontrolada de Sebastián Damián Villarreal”, indicó la cantante en su red social, indicando con nombre y apellido el nombre del agresor, al que expuso a su millones de seguidores.

Hace unas semanas en la provincia de Tucumán sucedía un hecho parecido, que terminó con la vida de Paola Estefanía Tacacho, atacada por un alumno de ingles obsesionado con ella. No es habitual este tipo de agresiones. Sucedieron dos en menos de dos semanas. La justicia deberá determinar cual será la pena para el atacante de la bailarina, ya que si se caratula la causa como “ataque con lesiones leves”, el agresor podría salir en libertad en un par de días.