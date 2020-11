Intendentes sin PCR como vehículo del covid-19

Desde El Aconquija marcamos que los intendentes van y vienen de la Capital de Catamarca sin hacerse el PCR. Luego de esa “gestiones” que hacen no presentan los análisis que descarten covid-19 y así llevar tranquilidad a la comunidad, podrían hacerlo en los medios pagos o en sus redes sociales. SFVC es un foco de contagio y los jefes comunales no solo que no hacen cuarentena a su regreso sino que no publican el resultado negativo para coronavirus. Después se rasgan las vestiduras con los comerciantes y los vecinos en los controles camineros.

No era necesario exigir que muestren los resultados de los PCR pero como no lo hacen se lo tenemos que pedir. Están a tiempo de publicar de viajes anteriores, aunque sea para ponerse al día con la gente. Si no descartaron covid-19 significa que podrían haber introducido el virus en sus propios pueblos con la excusa de que andan detrás de gestiones. Algo que en muchos casos solo se reduce a pagar sueldos, algo que se puede hacer por teléfono.

Es tipo de manejo de la información pública es la que requiere la comunidad y la delicada situación sanitaria actual. No pueden los intendentes, no importa el nombre, la ideología o el lugar de donde son, manejarse con tal irresponsabilidad. Tampoco los medios afines al poder lo exigen, se cae la pauta oficial y no pueden pagar la luz. Por eso, más allá de esta sugerencia, los jefes comunales tienen una enorme tarea comunicativa incompleta hoy. Usen las redes sociales.

Los Señores entran y salen como si nada sin ningún cuidado pero se hacen los duros para atender la demanda de un sector productivo que necesita –como todos- que la ley sea rigurosa e igualitaria y que las decisiones vayan acorde a las necesidades sanitarias y de subsistencia. Los intendentes viajan, comen asado o van a distintos lugares, el barbijo a veces es solo para la foto. Se creen más “vivos” que el virus olvidando torpemente que el mismo ganó el título de pandemia mundial.

Por qué los Intendentes les exigen a los demás mientras ellos se manejan al margen de las normas sanitarias con el riesgo que implica eso para la comunidad que representan. En lugar de cuidar a la gente, la exponen en silencio. Lo otro es blanquear desde marzo a la fecha todos los análisis y descartar que fueron un eventual transporte humano del virus, gracias a que, la política sigue siendo “decir una cosa y hacer otra, o todo lo contrario a lo que se debe hacer”. Tan peligrosos como el mismo virus.