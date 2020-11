La policía fue a buscar a Gladys La Bomba Tucumana al estudio

En la jornada de ayer Gladys La Bomba Tucumana contaba una situación que le toca vivir con su ex novio. Paracería ser que su ex pareja tiene un auto que le pertenece a la cantante y no se lo devuelve. Por ese motivo la artista hacía pública su denuncia en el programa Intrusos mediante un audio que le había enviado al panelista Tomás Dente en el que afirmaba que le había dado un ultimátum a su ex para que devuelva el vehículo.

Durante la jornada de anoche la policía de Chacarita se dirigió a los estudios de El Trece a buscar a la artista. Todos pensaban que tenía que ver con algún tema legal que implicada a su ex pareja. Se generó una confusión entre sus compañeros al no saber qué estaba pasando. Los oficiales le entregaron un papel, pero más que eso no se sabía y empezaban las especulaciones entre sus compañeros.

La voz cantante la tomó Martín Salwe, en “La previa del Cantando”, tratando de arrojar algún tipo de luz sobre lo que estaba sucediendo: “Esto está pasando en vivo. Dos oficiales de la comisaría 15, de Chacarita. En principio entregan una notificación para Gladys, La Bomba Tucumana”, informaba sin dar mayores detalles a su audiencia”.Agregaba además:“Por ahora solo sabemos que es una notificación”.

Al parecer no se trataba de lo que todos pensaban, no tenía nada que ver con su ex. La notificación estaba relacionada con un antigua denuncia que tuvo la participante del Cantando 2020. Hace un par de meses la tucumana había tenido unas desafortunadas declaraciones en el programa de Jorge Rial cuando contaba que la gente en las redes la trataban demasiado mal, y agregaba algunos detalles de ese maltrato:

“Me dicen cosas muy feas: Negra de esto, negra villera, sucia, pata sucia, tenés un solo tema conocido, ladrona, gorda, cerda, sos la mamá de Morena Rial, no te imaginás las cosas que me dicen”, afirmaba La Bomba ante la mirada incrédula de Rial y sus panelistas que no podían creer lo que estaban escuchando. Por estas declaraciones la norteña fue denunciada por discriminación. La causa sigue en curso hasta el día de la fecha.