Máquina municipal haciendo pileta para diputado

En la imagen enviada por un lector del Aconquija se puede ver la máquina municipal en la propiedad de un diputado haciendo una pileta. Por supuesto las consideraciones que se tienen con un legislador sobre todo si es “del mismo palo” no es la misma que se tiene con un vecino común. El diputado puede utilizarla prestada del municipio para construir una pileta gratuitamente, un ciudadano que la necesite de verdad no tiene la misma suerte.

La propiedad ubicada en Valle Viejo sería del diputado Augusto Barros que viene creciendo a pasos agigantados desde que es legislador peronista. La máquina fue facilitada por el municipio que conduce la compañera Susana Zenteno. La jefa comunal chacarera llora la falta de recursos en todos los micrófonos pero estos gestos no tienen precio. Pero estos son intercambios de favores que están más allá del Presupuesto que pelea con los concejales, no figuran en ningún lado.

Barros aparece en la foto y se ven vehículos en el lugar trabajando a full para poder terminar la pileta y el quincho lo antes posible para tomarse unas merecidas vacaciones ahora que no se puede salir por la pandemia. El diputado ultra corpaccista o paladar negro consiguió cargos para toda la familia y ahora hace uso y abuso de la maquinaria municipal aprovechando que Zenteno está floja en la gestión y necesitará un fuerte apoyo político para poder renovar a confianza en las próximas elecciones.

El uso y abuso de los vehículos oficiales es de acuerdo a la cara del cliente. Los funcionarios y acólitos pueden llevarse las camionetas y camiones a la casa, ir de compras, hacer mudanzas, etc, etc,. Pero los demás vecinos no tiene ese derecho. Incluso se llegó al colmo en Belén de estacionar la ambulancia afuera del domicilio del intendente. No es una cuestión ideológica es el sentimiento de impunidad que padecen quienes están un tiempo largo en el poder.

Lo otro es que en la era tecnológica, los políticos no comprenden que los vecinos son una suerte de “Gran Hermano” porque alguien siempre ve y filma la irregularidad. A tal punto que en este caso la noticia estaba publicada en El Aconquija mientras la máquina de la municipalidad de Valle Viejo estaba trabajando en la casa del diputado Augusto Barros. De hecho, en este preciso momento la retroexcavadora sigue gastando combustible que paga el pueblo. Esto en procura de que el legislador peronista tenga dónde refrescarse en este verano.