Oscar Castillo adelantó como votará la ley del aborto

(Por Diego Nofal) El presidente Alberto Fernández manifestó su deseo de cumplir con su promesa y enviar al Congreso, el proyecto de ley para legalizar el aborto. Esto generó que varios diputados y senadores manifestaran su rechazo. El senador nacional Oscar Castillo opinó que el tratamiento de la Ley del Aborto Legal es anacrónico y adelantó que se abstendrá en la votación.

“Es inoportuno, la gente está con otros temas. La agenda de la gente está pasando por situaciones duras y difíciles. Algunos pensarán que se busca distraer, que el año que viene es electoral y no va a poder ser, en fin. No me parece que este sea el momento de tratar este tema, pero quienes manejan la agenda oficial es el Gobierno y será tratado”, expresó Castillo.

De acuerdo a la mirada de Oscar Castillo en cuanto a las realidades que afronta el país, no es urgente tratar el aborto clandestino, por el que mueren miles de mujeres al año. “El Gobierno tiene urgencias más de orden política”, sostuvo el Senador y señaló la incipiente discusión sobre las Primarias Abiertas, Simultaneas y Obligatorias, que es el debate que se viene de cara a las próximas elecciones.

Elecciones PASO

“Las PASO han sido un invento argentino. En el 2009 surgen después de una elección donde Néstor Kirchner era candidato y le tocó perder con Francisco De Narváez. Y a partir de allí nace este proceso de primarias en el país”, remarcó.

Oscar Castillo explicó que “es un invento porque se hacen en Estados Unidos, pero únicamente para presidente, o existe en Uruguay, pero con otras características, el que gana puede integrar al otro, y aquí no: si perdés los jueces federales no te inscriben como candidato”.

“En partidos como el que yo integro nos vino bien, porque a tres partidos distintos nos permitió tener reglas de juego claras, ir a unas PASO y un candidato legitimado por el resultado fue luego presidente de la nación. Entonces, a quién conviene y a quién no, depende de la circunstancia”, sostuvo el Senador y agregó: “el motivo de que hoy el Gobierno nacional busquen unos cuantos gobernadores para que tomen la decisión, es evitarle a Alberto una encuesta adelantada”