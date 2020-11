Violento enfrentamiento entre Karina la Princesita y Floppy Tesouro en el Cantando 2020

Los cruces subidos de tonos entre Floppy Tesouro y Karina La Princesita ya son habituales en Showmatch. Hace unos días la jurado del Cantando 2020 contó que su compañera Moria Casán le había comentado que la mamá de la participante le dijó que tenía ganas de cortarle un dedo. Inmediatamente Tesouro trató de apaciguar las aguas en su cuenta de Twitter advirtiendo que su mamá lo dijo en broma y que había que entenderlas: “Las mamás son así”.

Hace un par de días en el programa LAM, que conduce Ángel de Brito, Karina se mostró molesta y comentó una situación al conductor del programa y a su mamá (que se encontraba en un movil en vivo): “Escuchá, mamá, ¿sabés qué dijo la mamá de Floppy Tesouro, má? Que me iba a cortar un dedo…eso dijo, yo no te lo puedo creer y sé que es verdad, no es mentira, se que es cierto porque no me lo contó cualquiera. Me lo dijo Moria. Moria”.

En la previa anoche, en en el programa de El Trece, Ángel echó más leña al fuego y no la dejó pasar: “¿Cómo es eso de que tu mamá le quiere cortar un dedo a Karina?, preguntó sin más De Brito. “Noooo, fue un decir, la vez pasada me dio la devolución y me apuntó con el dedo, fue un decir igual, lo mismo de la mamá de ella conmigo que me dijo que me quiere coser la boca, por favor no Moni que yo quiero cantar”, la justificaba entre risas Floppy ante la mirada seria de la jurado.

La reina de la bailanta, lejos de tomarlo con humor fue al choque: “Parece que la mamá de ella no ve muy bien, yo jamás la apunte con el dedo, solo le hice seña con la mano como diciendo tranquila, tranquila, solo eso, de de todas formas es fuerte lo que dijo, entiendo que son las mamás temperamentales, pero es fuerte: Creo que la tensión viene porque vos elegiste una canción mía y a mí no me gusto, no entiendo porque hiciste tanto escándalo”

Y continuó: “Si algo a mi no me gusta, no me gusta y no es personal, soy sincera y lo mío es no es personal”, a lo que la participante respondió: ” A mí no me parece que no te tomás las cosas personales, si bien yo solo te hice un simple comentario después de la devolución y vos te lo tomaste personal”, ofuscada ante la respuesta la Princesita dejó en claro que no es así, que ella es diferente y no se toma nada personal.