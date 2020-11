Cosecha en Catamarca: “El 80% de la mano de obra no es de acá”

La época de cosecha olivícola se acercan en Catamarca y con ella las preocupaciones de siempre. Una de ellas es la falta de mano de obra de la provincia para realizar dichas tareas. El presidente de la Asociación Olivícola Catamarca (ASOLCAT), Francisco Corredoira, se refirió respecto al tema. “En los últimos años el 80% de la mano de obra no es de acá”, aseguró.

Además, Corredoira señaló que al problema de los trabajadores que no quieren perder sus planes sociales, se suman las restricciones por Covid-19. La cosecha que comenzará a fines de enero, se estima que se van a necesitar cerca de 5 mil personas. “Nos conviene que el 100% de la mano de obra sea local pero esto no pasa”, reconoció el presidente de ASOLCAT.

Corredoira agregó que la poca cantidad de catamarqueños en la cosecha trae una serie de inconvenientes. Esto se debe resolver lo antes posible, porque según el presidente “el trabajo de cosechero no es para cualquiera, es gente que está acostumbrada y sabe cómo hacerlo”. En este sentido, es necesario que el Gobierno provincial determine los protocolos necesarios para el trabajo.

“Ya tuvimos una reunión con el COE y ahora vamos a reunirnos de nuevo. Tenemos que empezar a definir cómo vamos a trabajar en ese sentido porque no podemos llegar a enero sin tener las cosas claras”, explicó Corredoira en diálogo con Radio El Ancasti. En este sentido, el presidente manifestó que van a “tomar todas las precauciones necesarias porque no queremos enfermarnos”.

Corredoira fue tajante y dijo que “la cosecha se tiene que levantar porque el sector no tiene margen, si no se levanta, el sector desaparece”. Otro problema latente es que los trabajadores no quieren estar en blanco para no perder los planes sociales. “Necesitamos que los legisladores arbitren los mecanismos necesarios para que la gente que cobra el plan pueda trabajar sin perderlo”, sentenció.