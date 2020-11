Dramático relato de Karina La Princesita donde contó una dura historia de violencia familiar

Una vez más Karina La Princesita fue invitada al programa LAM “Los Ángeles de la Mañana”, que conduce Ángel De Brito por El Trece. En medio del debate que tenía Ángel con su equipo sobre el hecho de violencia que sufrió hace apenas dos días la bailarina Julieta Antón, el presentador amplió el debate y le consultó a la cantante si en algún momento de su vida había sido víctima de violencia familiar: “¿Alguna vez sufriste algún tiempo de violencia?”.

“Karina, ¿cómo se sale de esa situación, de la violencia intrafamiliar?”, le preguntó el presentador. A lo que la Jurado del Cantando 2020 respondió: “A veces uno dice, pregunta quizás juzgando a las mujeres ’¿por qué las mujeres no se van?’. Y en mi casa pasaba eso, yo misma le cuestionaba a mi mamá. Hay un montón de razones por las que no se van. A veces no tenés a dónde ir, tenés miedo o decís qué hago sola, sin trabajo y con dos hijos. Y a veces uno culpa a la madre. Dice ’¿por qué no te fuiste antes?’. Pero me parece que hay que estar en el lugar”.

La cantante continuó su relato, tratando de generar conciencia y ayudando a entender a las mujeres que aguantan algunas situaciones de este tipo: “Si bien hay lugares hoy en día a los que podés acudir, no te sentís del todo protegida, porque hacés la denuncia por violencia de género pero tarde o temprano tenés que volver a tu hogar. Terminas encontrandote al violento de tu marido y tenés miedo que te mate igual”

Karina Lavícoli fue contundente con su pregunta: “¿ Alguna vez sentiste miedo”?. a lo que la Princesita respondió: “Yo naturalicé ciertas cosas. Mi papá se iba a dormir la siesta con la escopeta cargada al lado y con la Biblia en la mano. Nosotros veíamos eso como algo normal pero hoy a la distancia lo veo y me doy cuenta que no era normal.”.

Antes de terminar el relato, la interprete contó una situación que la vivía a menudo. Al recordar esa escena se da cuenta que fue algo que la marcó hasta el día de hoy: “Un ejemplo fue en la escuela, yo iba a segundo grado. Mi papá entró sin pedir permiso y dijo ’¿dónde está la put… de tu madre?’. Para mi eso era algo normal, lo había vivido ya. Pero en ese momento vi como reaccionaron mis compañeros y profesora y pensé, algo no está bien”. Concluyó su relato.