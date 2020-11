El ex de Gladys La Bomba Tucumana se burló enviandole fotos con otras mujeres

Pasaron los años de primavera entre Gladys “La Bomba Tucumana” con su ex novio Sebastián Escacena . El amor llegó a su fin. El romance duró poco más de seis años y acabó de una forma escandalosa. Hace unos días la cantante denunciaba sobre una supuesta estafa de su ex, ya que éste no estaría dispuesto a devolverle un auto que le pertenece. En el programa de anoche, la participante del Cantando 2020, fue más allá y contó detalles:

“Mi ex que agradezca que todavía no está tras las rejas. Seguramente eso va a suceder en algún momento. Pasó algo muy grave. Falta mi auto que compramos entre mi hijo (Tyago Griffo), mi sobrina y yo. Tengo una mamá enferma que está en la cama hace 8 años y necesitaba un vehículo para cualquier cosa que necesitara en Tucumán”, arrancó la estrella tucumana que se la notaba extremadamente enojada.

Además contó una actitud que Escancena tuvo en las ultimas horas ella: “Justamente lo que voy a contar pasó. Es vergonzoso pero pasó chicos y voy a contarlo. El tipo me mandó un mensaje con fotos, que las tengo todas guardadas en mi celular. Me dijo ‘mira, con esta te hice esto cuando vos estabas laburando, con esta también y con esta otra también y así varias fotos”.

Destrozada la Bomba por lo sucedido, no dudó en manifestar su dolor ante las cámaras de uno de los programas más vistos del país: “Me mandó un montón de fotos diciéndome todo eso. Es muy doloroso y la verdad siento vergüenza. Soy una mujer grande. Me duele en el alma. Tengo un hijo al cual respeto con el alma. Él (por su ex) no tiene nada, yo lo único que sé hacer desde que soy chica es trabajar. Hay gente que no sabe lo que es eso y se quiere apoderar de cosas que no le corresponden”, disparó la tucumana.

El conductor del programa también aprovechó para preguntarle sobre la situación que vivió el día de ayer con la policía. La artista se desentendió del tema y afirmó que todo está en manos de sus abogados: “La verdad que no se con que tiene que ver lo de la policía porque yo no entiendo de códigos ni de nada legal, lo único que le puedo decir a todos para que se queden tranquilos es que no soy una delincuente, no robé, no hice nada malo, le envié una fotografía del informe a mi abogado para que se encargue él, manifestó Gladys.