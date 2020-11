Fuerte descargo de Dalma hacia el médico de Diego Maradona

El nombre de Leopoldo Luque estuvo en boca de todos los periodistas que seguían paso a paso la salud del Diego Maradona. Antes dar de alta al Diez todos querían obtener su testimonio. En la jornada de ayer, el médico, esquivo de manera abrupta la guardia de prensa que se encontraba en la puerta del sanatorio. Sin dar declaraciones entró al Centro Médico. Durante el día de hoy la hija del astro hizo un fuerte descargo en sus redes sociales. Una imagen del Doctor enfureció a Dalma Maradona.

Un posteo en la cuenta de la hija mayor del primer matrimonio de Diego, sorprendió a sus seguidores. Ya que lejos de hacer públicos sus agradecimientos hacia el personal que lo atendió, se mostró sumamente molesta con el doctor de cabecera de su papá. Pareciera ser que tenían un acuerdo de preservar la imagen de Maradona , trato que Luque no cumplió, falto a su palabra o por lo menos eso dejó entrever Dalma:

“Una amiga me regalo esta remera y hoy yo les quiero mandar este abrazo de gol a todos los que rezaron y nos mandaron los mejores deseos para que mi papa se pueda recuperar. Nunca estuvo en mi hacerme la misteriosa pero teniendo a una persona tan importante en terapia intensiva me pareció que lo más correcto era que hablaran los médicos y no yo”, continuó Dalma y preparó los misiles para descargar su enojo contra Luque:

“Habíamos quedado que TODOS íbamos a preservarlo y alguien publicó una foto…”, lanzó furiosa. Y finalizó: “Hay cosas que jamás voy a entender… Me enfoco en acompañarlo porque es un camino largo y hay mucho por hacer. Como siempre les digo, no me alcanza la vida para agradecer tanto amor hacia mi papá” concluyó su posteo haciendo clara alusión a una imagen que había publicado Leopoldo en su cuenta de Instagram.

Recordemos que Dalma no la viene pasando nada bien estos días. Manifestó en reiteradas oportunidades que se siente hostigada por la prensa a la que pidió en sus redes sociales que la dejara en paz. Manifestó que en este momento tan difícil prefería que todo sea intimo y quede puertas adentro. Maradona se encuentra dado de alta, en un barrio privado de Tigre, acompañado por sus familiares y círculo íntimo.