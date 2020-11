Majo Martino la pasó muy mal con un acosador

Hace poco más de una semana se dio a conocer el ataque que sufrió la docente tucumana en plena vía pública. Agresión que llevó a que la mujer pierda la vida en manos de un hombre que la hostigaba. Hace dos días salio a la luz la noticia de la ex bailarina de Showmatch. Julieta Antón, quién fue victima de un hecho de similares características. Majo Martino fue invitada al programa “Hay que Ver”, que conduce Jose María Listorti y Denise Duman para hablar sobre el tema.

La periodista, luego de enterarse de los casos que viene sucediendo se vio bastante preocupada y recordó una situación que le todo vivir: “Hace algunos años recuerdo que me venía a buscar a la puerta del canal casi todos los días cuando hacíamos Este es el Show, una persona completamente fuera de sus cabales.Me acuerdo que me asustaba, todo en él era raro, hasta su manera de pedir una foto, no era alguien normal” y continuó su relato:

“Vino a buscarme muchísimas veces, la verdad que fueron tantas veces que vino a la puerta del canal que consiguió mi teléfono, no sé quién se lo dio.Llamó a la productora y se hizo pasar por otra persona y alguien le dio mi número. Me empezó a llamar reiteradas veces, pero de madrugada, a cualquier hora y me decía ‘hola Majo’ con voz rara. Tenía temitas psicológicos”, continuó.

” Recuerdo que me quedó registrado el teléfono, el numero del muchacho, llamé y hablé con la madre, pero me dijo que a la familia no le importaba nada. Estaba paranoica porque me llegaban cosas raras a través de mi mail. (…) Una vez fue a la puerta de la radio y tuvieron que salir ustedes, (José María Listorti), un camarógrafo se hizo pasar por mi novio, pero al parecer poco le importaba y era peor, hasta se se ponía agresivo”, recordó atemorizada Majo.

La conductora del programa le preguntó que contenido tenían los mail que le mandaba. La periodista dio más detalles y aclaró las dudas de Denise Dumas: “Me decía guarangadas, cosas que no se pueden repetir, no solo por mail, también por las redes sociales. Personalmente se ponía como loco porque quería que lo saludara. Yo estaba asustada e hice la denuncia en la policía, que a veces quedan en la nada. Pero se conectó con mensajes por Instagram obsesivos, está completamente obsesionado conmigo, me revisaba totalmente todo. Concluyó Majo.