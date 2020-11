Novedades sobre la salud de Carlín Calvo

El día de hoy se dio a conocer que el actor fue trasladado a un centro de alta complejidad. Así lo informó la panelista Andrea Taboada, del programa LAM “Los Ángeles de la Mañana” que conduce Ángel de Brito por El Trece: “Carlín Calvo fue trasladado a un centro de alta complejidad. Recordemos que cuando tuvo el último accidente cerebrovascular, fue asistido en su domicilio por enfermeras que entraban y salian de su vivienda, lo ayudaban a bañarse y todas las cosas que necesita una persona”, comenzó la panelista.

“Esta situación de ayuda en su domicilio se vio afectada por la pandemia, con las restricciones qua había y más que nada por el tema de entrar y salir de la casa. Hace no mucho lo trasladaron a un centro de complejidad donde hay personas de avanzada edad. En este momento me informan que está al cuidado de una manera muy minuciosa porque recordemos que está complicado”.

“Quiero ser muy respetuosa y cuidadosa con la información que tengo. Me dicen allegados a Carlín, que no está reconociendo mucho a la gente de su alrededor, de su círculo íntimo. Sus familiares y amigos consideran que (teniendo en cuenta su estado de salud actual) coinciden en lo mismo. Creen que lo mejor era que esté cuidado en un lugar donde tenga asistencia permanente con profesionales”, completó Andrea

“Una situación muy dura. No me quiero imaginar lo que debe ser para los familiares, para los más cercanos al actor. Son muchísimos años de una misma situación y no solo eso, sino que además con poca posibilidad de recuperarse. Es un momento muy triste para toda la familia de Carlín”, cerró Ángel de Brito.

La situación de Carlín lleva más de 20 años. En el año 1999 tuvo su primer Accidente Cerebreo Vascular y pasó varios días interndo en el Instituto Argentino del Diágnóstico. Luego viajó a Cuba para realizar la rehabilitación. La misma tuvo muy buenos resultados, a tal punto que el actor pudo volver a trabajar. Pero en el año 2010, tuvo su segundo ACV. Esta vez fue en la Ciudad de Mar del Plata, donde se encontraba realizando una obra de teatro.