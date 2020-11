Ángel de Brito le preguntó a Moria si recibía sobornos en en Cantando 2020

Momento incómodo se vivió en el programa LAM “Los Ángeles de la Mañana” que conduce Ángel de Brito por la pantalla de El Trece. Moria Casán estaba despidiéndose de un móvil cuando el conductor del programa no tuvo reparo en comentarle a la Diva sobre algunas ideas que estuvieron comentando en el piso con sus compañeros antes de establecer la comunicación con Casán. Sin vueltas el conductor disparó:

“Te voy a comentar una idea que tenemos. Estuve hablando con Karina, hablando con los chicos, llegamos a la conclusión que siempre le regalas puntos a Floppy. Lo que proponemos es que a partir de ahora puntúes primero así Karina le puede poner un cero”. A lo que la One respondió que están equivocados, que ella no regala puntos. Y aclaró cual es el motivo de sus buenos puntajes en ciertos casos:

“Perdón, perdón, si revisan mis puntajes yo nunca regalo puntos. Lo que pasa es que a mi me interesa el show. Yo priorizo el show más que la música, la entonación y esas cosas”. Dijo Casán justificándose por los cuestionamiéntos del panel. En ese momento intervino Yanina Latorre: “Pero Moria, Floppy no es solo show, ella canta bien”. “Claro, sí, sí, canta para mí canta divino, pero es demasiado aniñada, yo le dije que le ponga más pimiento” Además agregó:

“Ella es muy mona, es hermosa, con el chico hacen una pareja televisiva hermosa, son muy televisivos. Además lo que cantan lo hacen bién. Hay casa perro ladrando. Ella canta bien. Decía Moria ante la aprovación de Latorre. En medio de los elogios a Tessouro el conductor del programa encenció la mecha con una pregunra muy incómoda que la Diva no tuvo ningún incoveniente en responderla sin esquivar las balas. ” Te acusan de sobres, de soborno”, fue al choque De Brito.

“Ay bueno. ¿Sabés los únicos sobres que recibo yo?. Los de Monumental Moria que me los pasaban por atrás”. Sin conformace con la respuesta el presentador volvió a preguntar: “¿ O sea Floppy no te paga una mensualidad?. Incómoda ya la Diva, exclamó elevando la voz: “Ay por favoooor, es un disparate. A mí me divierte que piensen eso, porque caen tan bajo, que no califican para que pueda responderles”. Concluyó contundente Casán.