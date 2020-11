¡Explotó! Gianinna Maradona hizo un duro descargo en sus redes hacia Infobae

Hace algunos días que las hermanas Maradona vienen lidiando con la prensa. La que mayormente expresaba su descontento era Dalma, que no dudaba en hacer público su malestar por el hostigamiento mediático. El el último posteo de la hija mayor del Diez fue increpando al doctor que atendió a Diego Maradona. El profesional no había cumplido su palabra de preservar la intimidad y publicó una fotografía en su cuenta de Intagram. En esta oportunidad la que no ocultó su descontento fue Gianinna Maradona.

Apenas fue dado de alta, Diego se dirigió a una casa en un lujoso barrio privado en la localidad de TIgre. Un lugar exclusivo, alejado y privado, principalmente para poder resguardar la intimidad de su padre. Sabemos que los medios hacen de todo por conseguir el minimo dato referido al Ídolo. El medio Infobae publicó un video filmado con un drone desde las alturas. En el mismo se veía parte de la intimidad del Diez.

Por este motivo Gianinna explotó en ira en sus redes sociales. La hija del Crack de Boca no se había manifestado con respercto a la prensa, sí lo había hecho su hermana. Al parecer esto la hizo reaccionar y se despachó en contra del prestigioso medio: “Son unos HIJOS DE P…. Eso no es informar, eso que hacen es violar la privacidad de un ser humano”. Disparaba enojada por el video difundido por Infobae el día de hoy.

Luego del polémico posteo la menor de las Maradona se prendió en un ida y vuelta con sus seguidores en los comentarios. “¿Esás enojada?, le pregunto un fan. “¿Si estoy enojada? Para nada… Me enoja que no se vea como malo el drone sacando fotos en un ámbito privado y que opinen de algo que desconocen”. Respondia sin dar muchas vueltas. Advirtiendo la predisposición para interactuar, otros seguidores aprovecharon la volada y comentaban esperando una respuesta.

Luego, otro opinologo de las redes le recordó el famoso episodio de su papá atacando con un rifle de aire comprimido a la prensa. “Me acuerdo cuando se levantó el Diego de la siesta con un rifle. ¿Vos no tenes ganas de actuar esa escena y cuetiar el drone amiga? Lpm que rompe pelotas que son”. A lo que Gianinna respondió: “En breve. Porque ellos pueden hacer TODO, sin respetarte, sin tener empatía, sin NADA. Ahora después mi papá es el hijo de p… para los titulares…”