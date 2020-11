Karina la Princesita se enteró en vivo que su hija Sol está de novia

En el programa que conduce Ángel de Brito, fue invitada la hija Karina La Princesita. Compartió el piso junto a su mamá. Sol, que también es hija del Polaco, hizo una confesión en vivo que dejó descolocada a la cantante y no pudo disimular su sorpresa ante la confesión de su hija. “¿Tenés novio?”, cortito y al grano fue el conductor. Su mamá la miraba atenta esperando una respuesta negativa.

“Si tengo novio y se llama Santino”. Dijo la niña de 14 años. Karina salió al cruce: “Sí yo lo sabía, me enteré por la abuela. La abuela me dijo que todos sabían menos yo, fui la última en enterarse”, afirmaba la Princesita. La joven novia daba más detalles sobre su incipiente relación, que al parecer su papá también desconocía. Seguramente tendrá que dar explicaciones al llegar a casa ya que afirma que el cantante es “muy cuida”.

“Tanto papá como mamá son celosos. No sé cual es más de los dos, creo que papá. Pero como el tiene más hijas no sé. Creo que como soy la mayor él me cuida mucho”. Karina Vícoli le hizo la pregunta del millón: ¿Estás enamorada?. “Ay no sé., siento que me gusta mucho, pero decir enamorada no sé, es una palabra muy fuerte como para decir que estoy enamorada. Pero sí te puedo decir que me gusta mucho”.

De Brito redobló la apuesta y aprovechó para sacarse la duda: “¿Pregunto, mamá está de novia”. Consultó el presentador ante la mirada incómoda de la Princesita que no le quitaba los ojos a su hija que no tardó en responder: “Mmmmm, yo sospecho queee… no sé, no sé, yo la verdad que tengo mis sospechas, no puedo afirmar nada, pero si sospecho. Tengo mis pruebitas. Voy recolectando pruebas. Hasta que no esté segura no puedo afirmar nada.

No contenta con la respuesta Mariana Brey insistió: “¿No apareció ningún amigo en la vida de tu mamá?. Viste que siempre cuando alguien está saliendo con una persona en un principio lo presenta como un amigo. Por eso pregunto”. Sol fue clara sobre un pacto que tiene con su mamá. “Claro, entiendo, pero mamá dice que no me va a presentar nunca a nadie hasta que no este segura. No va traer un hombre a casa y después a otro”.