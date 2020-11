La diputada Saseta tras la denuncia: “Hay alguien detrás de esto”

La diputada provincial del PRO, Natalia Saseta, realizó su descargo tras la denuncia penal. Un abogado de apellido Acosta de la Cámara de Diputados la denunció por extorsión y amenaza. “Jamás me quedé con algo que no es mío. Estoy angustiada porque es alguien que tenía mi confianza. Hay alguien detrás de esto”, expresó la diputada.

Según explicó la diputada del PRO, Acosta fue empleado de la Cámara hasta el mes de junio. Saseta manifestó que Acosta le comunicó que dejaría su trabajo porque se le había presentado otra oportunidad. “Dos semas después, dos chicos me comentaron que este señor les pidió que lo acompañen en su candidatura como presidente de la Juventud. Esta yo la presido”, expresó.

Luego, la diputada agregó que Acosta les pidió a estas personas “que lo ayuden a desacreditar mi gestión o manchar mi nombre”. Es por este motivo que el hombre les habría pedido a estos chicos que “ingresen a la oficina y saquen fotos de los expedientes y todos los papeles que puedan ser importantes”, puntualizó Saseta. Dos semanas después se enteró de la denuncia.

El abogado de Acosta, Juan Cruz Almendrez, llamó a Saseta para decirle que “que quería arreglar porque sabía que era diputada y que no me convenía tener una denuncia”, explicó. Además, “el abogado de Acosta pedía $200 mil para no iniciar acciones legales en mi contra. Yo no voy a acceder a chantajes, creo en la Justicia y la verdad se va a saber”, señaló la diputada.

Por último, la diputada expresó que aún no fue notificada de nada, pero confía que la Justicia sacará a la luz la verdad. Por otra parte, Saseta aclaró que todavía no ha podido ver la denuncia completa. Además, la mujer opinó que detrás de todo esto hay cuestiones políticas, de género y de ambición de poder por parte de Acosta.