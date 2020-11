“No hablaré del Kun Aguero y que agradezca”: Karina la Princesita amenazó con contar los motivos de su separación

En el 2012 comenzó una intensa relación amorosa entre Karina La Princesita y el Kun Aguero. El amor duró poco más de 5 años, hasta que a mediados del año 2017 confirmaron después de algunos ideas y vueltas su separación. En el programa LAM “Los Ángeles de la Mañana” la cantante no quiso hablar, pero dio a entender entre lineas que al jugador no le convendría que dijera nada, porque lo haría quedar mal:

Karina Lavícoli tomó la posta y preguntó: “Me gustaría saber que actitud tomaba cuando se decían estas cosas. ¿Te bancaba y te decía quedate tranqui, yo sé cómo sos?” Haciendo referencia a los problemas mediáticos que tenía la pareja. A lo que Karina respondió: “No no habló de él, porque apenas me separé yo fui muy respetuosa y nunca quise hablar. Así y todo recibí un mensaje diciéndome que no me cuelgue de él, así que prefiero no hablar”

La panelista volvió a repreguntar: ” Perdoname Karina, pero suena a que pasó algo, por la manera de lo que dijiste, cuando uno dice “Que agradezca que no habló” es porque algo pasó ahí en el medio.Suena a que pasó algo que te guardás y que no es lindo”, observó Lavícoli. “Cuando dos se separan, y no del todo bien, estaría mal si uno habla, si el habla estaría mal él, y si hablo yo estaría mal yo, así que prefiero guardarme lo que pasó”, sostuvo La Princesita.

Además el conductor del programa le pregunto si el jugador estaba todo el día con la Play, como lo hace ahora. Con una sonrisa cómplice la cantante se desentendió y respondió: “No recuerdo la verdad”, Además contó que ella es muy buena con la Play: “Juego muy bien, me gusta mucho jugar al fútbol en la play, no me enseñó él, ya sabía jugar antes, ya me había enseñado otro”, remarco desafiante la jurado del Cantando 2020.

También le preguntaron insistentes los panelistas, si cuantos años vivió con el jugador del Manchester en Inglaterra. “La verdad, me olvidé, no recuerdo”, contestó sin querer ahondar más en el tema. “No podés olvidarte de Inglaterra”, disparó Lavícoli. “Otra cosa que no se sabe es que yo en todo momento seguí trabajando, por suerte siempre prioricé mi carrera. Si no hubiera sido así hoy por hoy me querría cortar las….” Concluyó la cantante.