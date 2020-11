Publican audio privado de Gladys la Bomba Tucumana

Hace algunos días Gladys la Bomba Tucumana lanzó serias acusaciones a su ex. Denunció públicamente que Sebastián Escacena le robó un auto que compró ella con su familia. Al día siguiente la Bomba contaba en el programa de Ángel de Brtio, que le enviaba fotos con otras mujeres, haciéndole burlas. La tucumana se mostró muy dolida por todo lo sucedido y amenazó que le haría meter preso si no le devolví el auto.

El acusado niega las declaraciones de la cantante y lejos de esconderse, salió en cámaras. Además hizo público un audio que le envió la Bomba. La encargada de difundirlo fue la panelista Karina Lavícoli: “Ella (por Gladys) le envía esta foto a Sebastián, pero lo interesante no es la foto en sí sino el audio que le envió luego, aclaró antes de reproducir un mensaje de voz privado de la participante del Cantando 2020 le había mandado a su pareja:

” ¿Viste en la foto que te mandé que se me ve con el conjunto Nike que vos me regalaste, el que lo pagaste vos? Bueno te cuento que mi novio me lo saca?”. Le decía desafiante la bomba y agregaba. “Viste la mina que sale ahí (haciendo referencia a ella misma), tiene 55 años. ¿Está fea verdad?”. Remarcaba irónica la cantante antes de finalizar: “Viste que vos no pudiste besarme a mí nunca en la boca? Bueno, él me la come”.

Lo que sorprendió es que lejos de cuestionar el audio desafiante que había enviado la ex de Sebastián Escacena, las panelistas mostraron un fuerte apoyo: “La amo, es una genia, la verdad que me encanta”. “La aplaudooooo”, decía enérgica Yanina Latorre, mientras el conductor del programa también hizo su aporte:”Lo patotea la verdad, pero esta bién, está bien”. Decía De Brito antes de lanzar una acusación mucho más grave.

“Otra cosa que viene denunciando su ex es que Gladys La Bomba Tucumana es ñoqui en la Municipalidad de su provincia, advertía antes de poner un video de Escacena en el que decía: “Ella cobraba del Estado de arriba, no hacía nada, tenía un cargo de asesora de cultura y nada que ver, nunca fue a trabajar. Además salió a decir que ella donaba el sueldo y es mentira, no quiere ni ayudar a los chicos de la calle, cada vez que los quería ayudar yo ella me retaba”. Concluyó en tucumano.