Benjamín Vicuña habló sobre el nacimiento de su sexto hijo

Pasaron ya 3 meses del nacimiento de Amancio, el segundo hijo que tienen Benjamín Vicuña y La China Suarez. Desde que el pequeño llegó al mundo, sus padres no dejaron de expresar muestras de amor hacia su hijo en las redes sociales. Hasta el momento nunca habían dado una entrevista en los medios de comunicación. El día de hoy el actor fue invitado al programa de radio “Agarrate Catalina” y habló de todo.

“Mis hijos son el gran motor de mi vida. Mi felicidad y plenitud pasa por ellos y por nadie más que ellos, lo son todo. El trabajo es funcional y pasajero. Los amigos con la pandemia van y vienen. Los padres también son fundamentales. Pero ellos son lo más importante, son mi legado y mi presente. Sufro cuando no estoy con ellos de una manera que no te la puedo explicar, los extraño mucho. El rol de padre me fascina”, afirmó.

Consultado sobre su segundo hijo con Suarez, Benjamín Vicuña agregó: “Amancio es un niño maravilloso, me enamora con cada actitud. Es chiquitito, todavía no le saco la ficha, no llego a conocerlo bien. Es un niño muy dulce, pero muy potente. Esto lo comparto con los que han sido padres en pandemia, es difícil no verlo como un luchador, es difícil no verlo como una luz de esperanza, en estos tiempos en los que nadie está apostando por la vida”.

Benjamín Vicuña no dejó pasar la oportunidad para expresar su amor incondicional hacia su actual pareja: “Con la China apostamos por la vida siempre, sin dudarlo. Por el amor. Apostamos por la familia. En tiempos en los que dan muchas ganas de patear el tablero, de tirar todo. En momentos de estrés por el encierro, por no poder trabajar, este chiquito nos tiene locos de amor. No solo a mí, también a los niños (a los hermanos)”.

Antes de terminar la entrevista el actor comentó que está pasando un momento excelente con su pareja y no descarta la posibilidad de tener otro hijo: “En este momento con la China estamos perfectos. Nos amamos y respetamos siempre, eso es la base de cualquier relación. Deseo con todo mi corazón seguir construyendo nuestro hogar y familia. Nosotros no planeamos nada, si tiene que venir otro bebé, que venga, será bienvenido”, concluyo Benjamín Vicuña.