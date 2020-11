El 90% de los estudiantes del sistema público no rindieron exámenes

La educación fue una de las actividades más afectadas por la pandemia, es que las medidas restrictivas que tomó la Nación fueron arrasadoras para los estudiantes. Las mismas surgieron con el objetivo de menguar la circulación del coronavirus, aunque no en todos los lugares resulto efectiva. La presencialidad de los estudiantes quedo atrás y colocó como protagonista a la virtualidad que fue la mayor enemiga de muchos.

Desde marzo el formato presencial fue remplazado por la virtualidad. Pero en este tortuoso trayecto pedagógico se perdieron muchas prácticas. Según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación da cuenta de que casi el 90% de los estudiantes de escuelas de gestión estatal no rindieron pruebas durante este año. Algo que sale del común y las planificaciones generales del sistema educativo.

En tanto, ara el caso de los estudiantes de establecimientos privados, este porcentaje supera el 80%. El documento que da cuenta de estos catastróficos datos fue realizado por Mariano Narodowski, por Víctor Volman y por Federico Braga. El informe es denominado “Análisis comparado entre educación pública y educación privada en contexto de covid-19 (segunda parte)”. El mismo fue realizado a partir de los resultados de una encuesta en todo el país.

El documento da cuenta, además, de que la mitad de los estudiantes destina más de tres horas por día a las actividades escolares en casa, y que la mayoría de las familias creen que sus hijos están perdiendo aprendizajes. Aunque se muestran conformes con los docentes. Esto se debe a que le dan consideración a los esfuerzos que generan.

El resumen del informe

En el resumen del informe, publicado en el sitio del Observatorio Argentinos por la Educación, cita a Rebeca Anovich, profesora de la Universidad de San Andrés y de la Universidad de Buenos Aires. Esta advierte que las devoluciones hechas por los docentes a los alumnos constituyen una forma de evaluación. “Es interesante entender que no tomar pruebas no significa no evaluar a los estudiantes. Se abrió un escenario para abordar la evaluación desde una función formativa”.