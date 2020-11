Lizardo Ponce eliminado del Cantando 2020

Se vivió nuevamente una gala de eliminación en el Cantando 2020. Como es de costumbre, la tensión y las frases polémicas son moneda corriente en el programa que conduce la dupla Laurita Fernández y Ángel de Brito. Lizardo Ponce venía victorioso, luego de haber sobrevivido al voto telefónico en reiteradas oportunidades. Motivo por el cual en las redes sociales corría el rumor de un posible acomodo del participante.

Las parejas sentenciadas fueron cuatro: la de Charlotte Caniggia, Cinthia Fernández, Cachete Cierra y la de Ponce. Luego de un reñido duelo, el jurado decidió salvar a la de la hija de Mariana Nanis y a la ex del delantero. De está forma las parejas que debían enfrentarse en el voto telefónico eran la de Lizardo Ponce y la de Cierra. Ambos con una gran afluencia de seguidores en sus redes sociales. Esto llevó a que exploten los teléfonos produciendo un nuevo récord de llamadas.

Después de una larga espera el conductor del programa dio el resultado de la votación: “con tan solo el 51 por ciento de los votos, Cachete Sierra fue elegido por el público para seguir en el certamen”. El actor festejó su victoria. Golpe en el pecho y señalando a la cámara fue la su manera de agradecer a las personas que lo votaron. A su vez, Lizardo Ponce saludó a su rival, pero antes de finalizar del programa, lanzó un polémico comentario:

“Se va el acomodado, felicitaciones para todos. Quiero primeramente agradecer a LaFlia por haber confiado en mí y darme la oportunidad. Acá crecí y este año me regaló el cariño de la gente, que lo gané solito, sin la ayuda de nadie. Eso no me lo va a quitar nadie. Ni Charlotte ni nadie”, dijo. Recordemos que la participante lo había acusado a Lizardo Ponce de estar acomodado y aseguró que llegaría a la final del certamen.

La polémica entre Lizardo Ponde y Charlotte Caniggia viene de hace tiempo

La rubia lo había acusado anteriormente a Ponce de tener privilegios con la producción motivo por el cual, según ella, llegaría a la final. El actor no se quedó callado y respondió: “Si hay acomodados también es por otras cosas: vos venís con un montón de gente al estudio, algo que otros no pueden tener. Vos tenés coronita al parecer. Esos privilegios hablan de un acomodo también por parte tuya. Por lo menos es lo que me parece”.