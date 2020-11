Picante cruce entre Cinthia Fernández y Floppy Tesouro

Pasó una noche más del Cantando 2020. Las confrontaciones son moneda corriente en el programa de El Trece. Hace tiempo ya que Floppy Tesouro viene disconforme con el nivel de exigencias que el jurado del programa tiene con ella. La participante considera que no la miden con la misma vara y no tiene problemas en decirlo cada vez que tiene la oportunidad. Antes de darle lugar al jurado, Laurita Fernández le preguntó a Tesouro que pensaba al respecto.

“¿Es verdad que dijiste que el jurado es más exigente con vos que con los demás?”, consultó la conductora. “La última gala me pareció que sí, que fueron un poco exigentes. Igual yo trabajo mucho y hoy estuve con mi equipo en el zoom para ir puliendo algunas cosas. De todas maneras siento que el nivel de exigencia que tienen conmigo no es el mismo que tienen con el resto. Igualmente lo tomo para mejorar”, decía Floppy Tesouro de cara al jurado.

Cuando las aguas parecían calmarse, entró en acción Ángel De Brito. Ese mismo día, por la mañana la panelista Cinthia Fernández había tenido algunas declaraciones un tanto polémicas hacia Floppy Tesouro. El conductor no dudó en preguntarle si había escuchado lo que dijo. “Escuchaste lo que dijo Cinthia Fernández?”, preguntó el presentador del programa. Es ese momento la cámara enfocaba a vedette que se hacía la desentendida.

“¿Qué dijo ahora Cinthia?, siempre dice algo Cinthia, no sé porque siempre dice algo”. Preguntó Floppy Tesouro. Antes de terminar de hablar, sin vueltas el conductor le respondió: “Dijo que cantó mejor que vos”. Sorprendida la modelo retrucó: “Bueno, lo dejo a su criterio, puede pensar lo que ella quiera, lo que sí, menos mal que no es jurado”. Cinthia se quiso defender diciendo que no recordaba haber dicho eso y que tenía buena onda con Tessouro.

“¿Yo dije eso?, no lo recuerdo, pero si lo dije me hago cargo. Yo tampoco soy Celine Dion chicos, soy un perro cantando”, respondió Fernández ante las acusaciones del conductor. Tocada por las declaraciones Floppy Tesouro agradeció que la vedette no esté en el jurado y manifestó que no la ofende para nada lo que puedan opinar, pero que cada vez que prendía la tele y veía el programa LAM, la estaban criticando.