SAPEM pide uso racional de energía por la obra en la Estación San Martín

SAPEM informa a toda la comunidad que habrá una restricción en el servicio de energía eléctrica. Esto es debido a los trabajos para la habilitación de la nueva Estación de maniobra de San Martín. Por ello, solicita a los catamarqueños que en dichas fechas limiten el uso de energético domiciliario. La zona afectada es el Valle Centra de Catamarca.

Las Empresas Contratistas y Transportistas trabajarán en horarios determinados para la habilitación de la nueva Estación de Maniobra. Estos horarios serán: durante este domingo desde las 7 y hasta las 19 de este martes; desde las 7 del lunes 23 hasta las 19 del martes 24. Los departamentos afectados serán Capital, Capayán, Valle Viejo, Fray Mamerto Esquiú, Ambato y Paclín.

Estos quedarán alimentados únicamente a través de la línea de Alta tensión 132 KV de Huacra/Catamarca. Las tensiones de abastecimiento no serán normales, pudiéndose producir interrupciones del servicio, según informa SAPEM. Una vez finalizada la obra, la capacidad de transporte de energía eléctrica hacia el Valle Central se verá incrementado considerablemente.

Es por este motivo, que SAPEM solicita que limiten la demanda domiciliaria y comercial, a fin de que el sistema eléctrico no se vea colapsado. En caso de que ocurra, se realizará cortes programados por zona, de tal forma de preservar la red de distribución eléctrica. La institución recomienda una serie de recaudos a tener al momento del consumo eléctrico.

Entre las recomendaciones se encuentran: utiliza focos de bajo consumo; apagar la luz de los ambientes y desconecta todos los aparatos eléctricos, que no estés utilizando. También, usar el lavarropas con carga completa; apaga la computadora si no la estás utilizando. Graduar el termostato de los equipos de aire acondicionado y no usar en exceso cafeteras y planchas.