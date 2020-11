“No me metas en tus problemas”: Tyago Griffo duro con Gladys la Bomba Tucumana

Gladys La Bomba Tucumana, no tuvo una semana tranquila. Anoche en el Cantando 2020 Tyago Griffo le pidió que no lo meta en sus problemas personales. La norteña no tiene paz y los conflictos legales no la dejan tranquila. Sumado a esto su hijo le pidió que ni siquiera lo mencionara cuando le toque hablar de sus problemas personales y que los resuelva ella sola. Además le recomendó que descanse en la justicia.

La cantante tiene un conflicto legal con la hija de Jorge Rial. En el año 2017 el conductor invitó a Gladys la Bomba Tucumana a su programa. En un momento dado cantante contó que en las redes sociales le decían cosas horrendas. El problema empezó cuando enumeró las supuestas descalificaciones que tenían hacia su persona. Entre ellas mencionó una que fue la más polémica de todas: ser la mamá de Morena Rial.

“En las redes me dicen cosas espantosas. Me tratan de negra, villera, gorda, pata sucia, mamá de Morena Rial”, decía ante la mirada fija de Jorge que no se atrevió a decir nada. El presentador del Cantando 2020 le preguntó como venía con ese tema y si había tenido la oportunidad de hablar con Morena y pedirle perdón por lo que dijo: “¿Pudiste hablar con Morena después de lo que pasó, la llamaste o le mandaste mensaje?, preguntó De Brito.

“Ya se las pedí en reiteradas oportunidades.Me cansé de pedirle disculpas. La llamé millones de veces pero no hay caso. No me quiere atender el teléfono, no me responde tampoco los mensajes. De mi parte puse lo mejor para arreglar las cosas. Igual nada para decir, todo bien. Se está encargando mi abogado, César Carozza de ese tema y me dijo que me quedara tranquila. Es un tema que caducó porque esto fue en el 2017”.

“Si ella se sintió herida, yo le pido disculpas, no tengo de nuevo acá. Yo ya lo hice por todos los medios, por mensajito también, por llamada. Hasta mi hijo que la conoce porque eran amigos”, agregó. A lo que Tyago Griffo intervino sin dejarla terminar la frase: “Ni me nombres, mami, es un tema hablado y te pedí varias veces que en tus problemas y tus cosas no me metas porque son suyas, no mías”.