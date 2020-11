Vacuna Rusa: La opinión de Pampita y los famosos

Hace un par de semanas el gobierno de Alberto Fernández hizo un importante anuncio con respecto a la vacuna contra el coronavirus proveniente del país soviético. Millones de dosis llegarían desde Rusia hacia nuestro país. En principio, según lo que se informó, sería durante el mes de diciembre. Llamativamente muchos famosos pusieron en tela de discusión y abrieron el debate con respecto a colocarse o no dicha vacuna. La modelo Pampita expresó su opinión sobre la vacuna rusa.

Hace unos días, la secretaria de salud, Carla Vizzotti, declaró que sería positivo que los famosos tomaran la iniciativa. Afirmó además que esto generará mayor confianza en las personas que todavía dudan en colocársela. Algunos personajes de la farándula salieron a hablar y tomaron partido. Algunos no dudaron en ofrecerse como voluntarios. Entre los más destacados estarían: Pampita, Viviana Canosa, Jorge Rial, Florencia Peña y el periodista Diego Brancatelli.

Algunos floristas cuestionaron al conductor Jorge Rial sobre su punto de vista y lo increparon de forma desafiante a que sea él, el primero que se la coloque. Rial no esquivó las balas y salió a responder. “Lejos de ofenderme, me parece una buena idea. Ojalá sirva para, después, poder ayudar a los ignorantes ilustrados de las marchas y la tierra plana. Estoy”, dijo sin vueltas el conductor de Intrusos.

“Si está aprobada no tendría problemas”, expresó la conductora.

Del otro lado de la vereda se encuentra la conductora Viviana Canosa, quién aseguró que ella no estaba dispuesta a recibir la Sputnik V. También fue interrogada sobre el tema la modelo Pampita. La conductora no anduvo con vueltas y fue contundente con su respuesta: “Sí, si está reglamentada, testeada y aprobada”, aclaró. Y agregó que, por supuesto, uno de los condicionantes serían las contraindicaciones. “Supongo que cuando ya esté para que todos nos la pongamos y estén seguros de que no va a haber ninguna consecuencia, me la pondría”.