Comedores: 15 pesos diarios por persona y solo de lunes a viernes

La situación de los comedores es preocupante en toda la provincia. No solamente por la cantidad de personas que asisten para tener una comida diaria, sino por el aporte irrisorio del Ministerio de Desarrollo Social. De acuerdo a las acreditaciones se prevé 15 pesos por persona que ya no alcanza para nada. Además la demanda de comensales aumentó con esta crisis sanitaria que derivó también en económica. Al Gobierno eso no parece importarle.

Habría que marcar también que los pagos para los comedores vienen atrasados, que el dinero es solo para días hábiles (no contempla sábado y domingo). Tampoco hay fechas fijas para el desembolso lo que implica que el comedor debe parar por falta de insumos debidos. Tampoco pueden sacar fiado porque sería asumir deudas personales sin saber cuándo depositarán con el objeto de pagar lo que un comerciante podría dar a crédito y de buena voluntad.

Los responsables de los comedores se quejan de la atención que tiene el Programa de Igualdad y Oportunidades (PIO). Le apunan a María Argerich. Sostienen que por su perfil economicista la joven funcionaria insiste en gastar menos, pero que la realidad es que 15 pesos no alcanza más que para un sacha guiso. Tampoco entiende que muchos otros vecinos que no están empadronados se acercan para pedir un plato de comida.

Lo que reclaman los referentes es que se amplíe el presupuesto para ir con los precios de la canasta básica, carne y verduras. Solicitan que la responsable Argerich no restrinja el acceso a otros vecinos que llegan con hambre y que se “humanice” el PIO porque se trata de un programa que contiene familias que se encuentran en extremo estado de vulnerabilidad sobre todo a partir de la emergencia sanitaria y económica que transitamos.

Argerich ya estuvo cuestionada por su accionar luego de que María Rivero, referente del comedor Gauchito Gil se quemara a lo bonzo en el marco de un reclamo por supuestas irregularidades en la entrega de mercadería, según la mujer hacían figurar una cantidad y entregaban menos, además había productos vencidos. El ministro de Desarrollo Social, Marcelo Rivero, no solo no inició Sumario Administrativo, sino que tampoco aclara sobre estas graves denuncias. Está desaparecido.