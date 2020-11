Dudas sobre el regreso de Mirtha Legrand a la televisión

Desde que inició el ciclo televisivo 2020, Juana Viale conduce el exitoso y legendario programa de Mirtha Legrand. Desde el mes de marzo del corriente año, la conductora que batió récords de audiencia y que estuvo al aire desde 1958, debió dejar momentáneamente su legado debido al COVID y los riesgos que esto podía implicar para su salud. Mirtha cedió su programa a Juanita, en principio, hasta que todo esto pasara y vuelvan las cosas a la normalidad.

La flamante conductora afirmó que es muy difícil que su abuela vuelva a la pantalla chica durante este año y antes de que esté la vacuna contra el COVID. La nieta de la Chiqui conversó esta mañana con el programa Implacables, que conduce Susana Rocasalvo. La chimentera no dudo en preguntarle lo que todos quieren saber. En una extensa nota la hija de Nacho Viale aclaró algunas cuestiones relacionadas con el regreso de su abuela al pantalla chica.

Además Rocasalvo preguntó preocupada a cerca de la operación que tuvo Mirtha Legrand: “ Nada de gravedad, es una operación de rutina. Se sacó en la pierna como una mancha del sol que tenía hace bastante tiempo. No un lunar. No sé que nombre tiene, por eso no quiero decir la palabra. Lo que sí quiero aclarar, es que no era un lunar sino una mancha. Ella está bien. Fue una intervención chiquita, no se operó”, expresó la nieta de Legrand.

Con respecto a la vuelta de Mirtha Legrand Juanita respondió: “Ella está muy tranquila, por el momento no se habla del tema. Sabemos que se está viviendo una situación muy complicada y difícil en todo el mundo. La intención quizás sea esperar un poco más para poder hablar o tomar decisiones. Es muy reciente todo. Lo que te repito es que está muy tranquila. No se desespera y solo espera que todo esto pase.

¿Cuándo vuelve Mirtha?

Juanita se refirió a la posibilidad de que la Chiqui vuelva a conducir en el canal: “Más allá que se abra me parece qué hay una cuestión con las personas que están con este tema… No sé, no tengo idea por ahora, lo más seguro es que sigamos como hasta ahora”. También tiene otros proyectos laborales, que adelantó: “Arrancó una película y durante tres semanas voy a estar grabando en plano secuencia, como El arca rusa. Es una chica que la secuestran, pero no puedo contar mucho más”, terminó.