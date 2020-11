¡Durísima! Cinthia Fernández destrozó a Cachete Sierra

Agustín Sierra, más conocido como Cachete la viene rompiendo en el Cantando 2020. No solo recibió halagos por parte del jurado en reiteradas oportunidades, sino que ahora quedó más que claro que es uno de los favoritos de los televidentes el programa de El Trece. El momento que de gloria que vive el ex Chiquititas, no le alcanzó para conquistar el corazón de Cinthia Fernández, quién tuvo comentario poco felices hacia el galán.

Teniendo en cuenta el gran presente que viven tanto Cinthia Fernández como Cachete Sierra, el conductor de LAM “Los Ángeles de la Mañana” quiso hacerse el Cupido y la jugada no le salió para nada bien. El actor la viene rompiendo en el teléfono. Recodemos que en la última gala de eliminación dejó en camino al favorito de muchos Lizardo Ponce. Que venía invicto en el voto telefónico. Justamente de eso se agarró de Brito para iniciar la charla.

“Preparate, Cinthia, porque te va a agarrar un día Cachete y te va a partir… en el teléfono”. aclaró el presentador para evitar malos entendidos o interpretaciones. La panelista no esquivó las balas y apuntó: “Me va a partir al medio, si con Lizardo fue casi 50 a 50 por ciento, a mí me va a ganar 90 a 10 por ciento”. Una cosa llevó a la otra y De Brito fue al grano con la pregunta hot que estaba rondando en la mente de todos.

Cinthia Fernández no le tuvo piedad

No conforme con la respuesta de la modelo, Ángel fue por más y preguntó esta vez sí, sin dar vueltas: “¿A Cachete le das sexualmente? No es tan difícil la pregunta”, indagó Ángel. Sorprendida, Cinthia Fernández respondió: “Es que entendí si le tenía miedo en el teléfono. Ya viene mal el lunes”. Hechas las aclaraciones, la panelista lo destrozó: “No, por favor, no le doy. Me da medio pañalero”, contestó contundente Cinthia Fernández.