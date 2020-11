Fernando Burlando sobre Lola Latorre: “Puede ir dos años a prisión

El conductor Alejandro Fantino invitó a su programa “Fantino a la Tarde” al mediático abogado Fernando Burlando. Antes de meterse en el tema que implica de forma legal a Lola Latorre, el platense dio su opinión a cerca de la vacuna contra el coronavirus que en principio llegaría al país en los próximos meses desde Rusia. Luego del anuncio del presidente, se generó una nueva grieta con respecto a la colocación o no. Burlando, sin vueltas respondió a la pregunta del presentador.

“Hay que tener en cuenta que lo que viene uno desconoce si va a ser la solución o va a ser peor. Ahora si la vacuna está autorizada de manera oficial por todos los organismos vinculados a la salud no tendría ningún tipo de problemas. Pero lo que si te puedo decir y estoy seguro, es que no sería un conejillo de indias. Esto es algo totalmente desconocido y por ahí me da miedo que la solución termine siendo peor que le problema” disparó Fernando Burlando.

Sacándolo un poco del tema, el conductor le preguntó a cerca de la hija de Diego Latorre: “Contame un poco cómo fue el tema de Lola Latorre en la fiesta clandestina”. El abogado no dudó en defender Lola: “Lo que sucedió es simple. Trascendieron fotografías de una supuesta Lola, que nunca fue Lola. Entonces todo el mundo especulaba con eso y la asesinaban. Pusieron diferentes fotos diferentes, una de diablita, en otra estaba vestida de blanco, eran una infinidad de imágenes”.

Fernando Burlando: “Me pareció injusto el ataque”

“Lola nunca asistió a la fiesta, por eso mismo me pareció algo totalmente descabellado e injusto todo lo que se dijo”. Mientras hablaba el Fernando Burlando, fue interrumpido por el conductor, que le hizo una pregunta bastante interesante: “No hablemos de una fiesta clandestina, supongamos que nos invita a comer Marcela Tauro, invita a su familia y vamos nosotros. Supongamos que somos 18. Es el mismo delito que en una fiesta del 300?.

“Exactamente el mismo delito, es una causa penal, con pena de hasta dos años de prisión por violación del artículo 205 y el 239 por desobediencia”, afirmaba Fernando Burlando mientras la producción reproducía en pantalla una noticia de un joven que no cumplió con el aislamiento y contagió a su abuelo, que posteriormente murió. La placa mostraba el título de la noticia en la cual afirmaba que el joven fue embargado y su situación judicial se complicaba.