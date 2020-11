Karina opinó sobre la fiesta clandestina de El Polaco

Karina la Princesita y el Polaco vivieron intensos momentos de amor. Durante los años que duró la pareja fueron unos de los favoritos del mundo de la bailanta. Jóvenes, talentosos, exitosos y de los más queridos del ambiente. Pero el amor llegó a su fin, la relación se vio envuelta en reiteradas polémicas y en varias oportunidades oportunidades sus problemas internos terminaron en escándalo público.

Como toda pareja famosa, los conflictos se vuelven mediáticos y todo el mundo se termina enterando sobre lo que pasa dentro de cuatro paredes. Por eso mismo Karina La Princesita últimamente se mostró reacia en hablar sobre sus ex y hace unos días había declarado que no estaba bien que hablara de Kun: “Una vez que una pareja corta la relación no debe hablar mal de otro. Ni él debería criticarme ni yo a él. Hablaría mal del que lo haga”. Comentaba la reina de la música popular.

En este último tiempo Karina La Princesita trató de mantener una relación amigable y en paz con el Polaco. Ambos tienen una hija juntos y trataron de dejar los conflictos de lado. Incluso se mostraron en algunos directos por Instagram juntos a la pequeña. La buena onda provocó que sus seguidores se ilusionaran con una posible vuelta. A su vez dejaron en claro que esa opción no era posible y que estaban juntos solo por la unión que tenían con su hija.

Una pregunta bastante incómoda le hicieron a la cantante el día de hoy. Un programa de canal 9 mostró al aire una series de fotos de una fiesta clandestina en la que se veía al Polaco rodeado de mujeres, sin barbijos ni distanciamiento. Recordemos que el cantante viene de recuperarse tras haber tenido COVID. Un notero consultó a Karina La Princesita a cerca de la actitud del padre de su hija y ella no dudó en opinar al respecto. Fiel a su estilo y sin pelos en la lengua manifestó su descontento ante la situación.

Karina La Princesita fue clara

La cantante dejó en claro que mientras su ex no esté viviendo con su hija no tiene nada que opinar. La jurado del Cantando 2020 separó los tantos y dejó las cosas en claro.“Me enteré un día después, a la madrugada, porque leo las redes. Eso es el motivo por el que te puedo decir que estoy al tanto, mis seguidores me avisan todo. No me meto en los que haga con su vida. Desde el momento en que mi hija no está ahí yo no tengo nada nada que opinar, ni acotar”.

