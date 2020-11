Nacha Guevara no irá al Cantando 2020

Nacha Guevará anunció a través de su cuenta oficial de Instagram que no estará presente en el Cantando 2020. La actriz dejará vacío su asiento el día lunes y el martes de la presente semana. La jurado grabó un video que subió a sus redes sociales. El motivo sería evitar que se hagan especulaciones o noticias falsas en torno a su ausencia en el programa que conduce Ángel de Brito y Laurita Fernández por El Trece.

“Les quiero comentar algo: el lunes y martes no voy a estar en el programa porque tengo que hacerme un chequeo. Es algo que tengo pendiente desde el mes de abril. Ya no lo puedo seguir postergando más y lleva mucho tiempo todo el procedimiento. Tengo que estar en ayunas y todo. Entonces, la producción del programa, a la que le agradezco muchísimo el gesto que tuvo, me hizo el favor de decir que no viniera el lunes y martes”, dijo la actriz.

Además Nacha Guevara se adelantó a las preguntas de sus seguidores y contó quién será el que ocupará su lugar durante los días que no esté presente: “Me va a reemplazar Flavio (Mendoza), que personalmente me encanta. Y yo vuelvo el miércoles”. Cabe recordar que el bailarín, ya se había sumado anteriormente al jurado formado por Nacha, Karina La Princesita, Oscar Mediavilla y Moria Casán en la ronda del “Súper Duelo”.

Nacha habló sobre el eliminado Lizardo Ponce

En el mismo video, que grabó para anunciar su ausencia, Nacha Guevara aprovechó para hablar del vivo en Instagram que había hecho con el participante eliminado Lizardo Ponce, “Le quiero agradecer a Lizardo el vivo que acabamos de hacer porque lo pasé muy bien y me dieron ganas de hablar más con los jóvenes. A ellos les toca una gran tarea y si en algo puedo ayudar o inspirarlos, sería un enorme regalo para mí. . Así que gracias, Lizardo, por esta oportunidad”, señaló.

Antes de terminar, Nacha Guevara dejó en claro que se encuentra en perfecto estado de salud y que lo estudios que tiene que hacerse son solo de rutina: “No quiero generar especulaciones con todo esto. Me encuentro optimas condiciones y en perfecto estado de salud. Dios mediante estará el miércoles nuevamente como cada día”, aprovechó además para agradecer a todos los que se preocupan por ella: “Gracias por todas las muestras de cariño recibido”.